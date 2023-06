Presidenta del pleno de Logroño reconoce y agradece a toda la Corporación su trabajo en la Legislatura que finaliza

LOGROÑO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del pleno del Ayuntamiento de Logroño, Carmen Urquía, ha reconocido y ha agradecido a los 27 miembros de la Corporación actual su trabajo a lo largo de la Legislatura que ya finaliza. Lo ha hecho en la celebración de la última sesión plenaria celebrada este miércoles con carácter extraordinario para cerrar algunos asuntos administrativos.

En sus palabras a los concejales, como ha recordado a Europa Press tras el pleno, Urquía ha señalado que "era un momento ya de clausura, de despedida, de reconocimiento a todas las personas que han estado durante tantos años, un día muy vulnerable en ese sentido, porque hay concejales que ya llevan más de una Legislatura y que hoy era su último día", lo mismo que "un recuerdo también a los que no llevan tantos años, pero que también se van".

Fundamentalmente, ha añadido, "un recuerdo especial a Fran -por su predecesor en la Presidencia del pleno, Francisco Javie Pérez Diego, fallecido el pasado noviembre-, que ha sido el momento más duro de la Legislatura para todos, en que estuvimos todos a una".

Ha tenido igualmente un recuerdo también de reconocimiento "a que hemos vivido una pandemia y hemos estado como responsables de ello, eso nos dio una responsabilidad muy importante, pero, a la vez, podemos considerar que hemos sido afortunados de poder estar ahí, de poder estar respondiendo a la sociedad, ha sido un gran aprendizaje".

Como resumen, "he agradecido a los que se van, les he deseado suerte en lo profesional y en lo personal". "A los que nos quedamos, que hagamos una política respondiendo un poco más a lo que los ciudadanos han querido. Y ahora que a algunos nos toca cambiar de rol, decir que no por ello no vamos a dejar de seguir trabajando por la sociedad y por los derechos de las personas", ha finalizado.