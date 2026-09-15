El presidente de Cáritas Española visita la sede de la entidad riojana

El presidente de Cáritas Española visita Cáritas La Rioja - CÁRTITAS LA RIOJA

LOGROÑO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha visitado este martes Logroño para conocer de cerca el trabajo que desarrolla Cáritas La Rioja y algunos de los recursos vinculados a su acción social y sociolaboral.

A lo largo de la jornada se ha reunido con Mons. Santos Montoya, obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño; y ha visitado la sede de Cáritas La Rioja y su Centro Educativo de Orientación y Seguimiento para la Inclusión Comunitaria (CEOSIC), así como la Agencia de Colocación de Fundación Cáritas Chavicar.

Durante su estancia ha estado acompañado por José Andrés Pérez, delegado episcopal de Cáritas Diocesana de La Rioja, y David García, director de la entidad y presidente de las dos fundaciones vinculadas a ella: Fundación Cáritas Chavicar y Proyecto Hombre La Rioja.

La jornada ha comenzado en el Centro Educativo de Orientación y Seguimiento para la Inclusión Comunitaria (CEOSIC), donde Manuel Bretón ha desayunado con el equipo y con personas participantes en el proyecto. El encuentro le ha permitido acercarse al funcionamiento de este recurso, que acompaña principalmente a personas reclusas y exreclusas en sus procesos de inclusión.

Posteriormente, se ha desplazado a la Agencia de Colocación, donde ha sido recibido por Esther Sueiro, directora gerente de Fundación Cáritas Chavicar. Allí ha conocido el trabajo que desarrolla este centro y Chavicar Sostenible, la primera empresa de inserción que opera en La Rioja, cuyo objetivo es favorecer la formación y la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión a través de actividades vinculadas a la economía circular.

La visita ha continuado con un encuentro con Monseñor Santos Montoya, presidente de Cáritas Diocesana de La Rioja. A continuación, Manuel Bretón se ha trasladado a la sede de la entidad, donde se ha reunido con miembros de la directiva, responsables de las diferentes áreas y profesionales. Este espacio ha permitido compartir con el presidente de Cáritas Española la realidad que Cáritas acompaña actualmente en La Rioja y el trabajo que desarrolla a través de sus distintos programas y proyectos.

La jornada ha concluido con una comida junto a miembros de la directiva y responsables de Cáritas La Rioja, cerrando una visita centrada tanto en conocer de primera mano la labor de la entidad como en encontrarse con las personas que hacen posible su acción cotidiana. Más de nueve años al frente de Cáritas Española Manuel Bretón preside Cáritas Española desde marzo de 2017.

Tras más de nueve años al frente de la Confederación, afronta actualmente la recta final de su mandato. La Conferencia Episcopal Española nombró el pasado mes de junio a Luis Ayala como su sucesor, que asumirá la Presidencia de Cáritas Española a partir de octubre. Durante estos años, ha encabezado una etapa en la que la organización ha reforzado su acción social, su presencia pública y su trabajo en ámbitos como la economía solidaria y la investigación sobre exclusión social a través de la Fundación FOESSA.