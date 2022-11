El presidente del CSD afirma que la nueva Ley del Deporte "dignifica al deporte" y lo considera "derecho esencial"

Sobre la participación de selecciones vascas de surf y pelota en competiciones internacionales dice que "no es tan sencillo como algunos quieren verlo", ya que "no es algo automático"

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, ha afirmado que la nueva Ley del Deporte "es un paso importantísimo para dignificar el deporte, ya que se va considerar el deporte como derecho esencial de todos los españoles".

Además, ha asegurado que "iguala al hombre y a la mujer, pero es que busca la igualdad real y efectiva", tanto en "premios, como en visibilidad o por ejemplo en los órganos directivos de las Federaciones, donde hay un desfase inadmisible entre hombres y mujeres en pleno siglo XXI".

Franco ha realizado estas manifestaciones preguntado por los periodistas acerca de la nueva Ley del Deporte, antes de participar en Logroño en una jornada sobre el Mecenazgo en el ámbito deportivo.

Ha añadido que la nueva norma "es inclusiva que no pretende dejar a nadie atrás", en la que "a aquellas personas con discapacidad les hace sentir que pueden practicar deporte en las mejores condiciones posible".

SELECCIONES VASCAS SURF O PELOTA

Por otra parte, preguntado por el hecho que la Ley avale la participación de selecciones vascas de pelota o surf en competiciones oficiales de ámbito internacional, Franco ha manifestado que "ese derecho para esas comunidades autónomas cuyo arraigo histórico del deporte en cuestión esté más que acreditado tienen que cumplir algunos requisitos, porque no es un derecho que se conceda de manera ilimitada".

En concreto, ha afirmado que "la Federación Internacional correspondiente lo admita, que no siempre se produce", así como que "tenga la autorización del Consejo Superior de Deportes". Por ello, ha destacado que "no es tan sencillo como algunos quieren verlo, sino abrir nuevos cauces de participación para aquellos deportes que no haya Federación Española o bien la Federación Autonómica sea anterior, y ese deporte tenga un arraigo económico y social importante ese comunidad".

No obstante, Franco ha asegurado que "no es automático, ni mucho menos", ya que "tiene que tener la autorización de la Federación Internacional del deporte correspondiente; y si es deporte olímpico el Comité Olímpico Internacional tiene clara en la carta olímpica quienes tienen derecho a formar parte y quién no".