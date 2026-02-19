Presidente de CSIF La Rioja lamenta el "desconocimiento profundo" del consejero de Hacienda sobre negociación colectiva

El presidente del CSIF La Rioja, Jesús Hernández - CSIF LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CSIF La Rioja, Jesús Vicente Hernández, ha lamentado el "desconocimiento profundo" del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Alfonso Domínguez, sobre negociación colectiva.

El máximo responsable del CSIF ha indicado que el también portavoz del Gobierno riojano, el pasado 17 de febrero, en la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, emplazó al Ministerio de Sanidad a que "asuma inmediatamente su responsabilidad y negocie con los representantes de los médicos" para alcanzar un acuerdo.

Al sindicato CSIF "nos causa gran preocupación las declaraciones del máximo responsable de las administraciones públicas en La Rioja y el desconocimiento tan profundo de la negociación colectiva que muestra".

Ha indicado, que en este caso, el Ministerio de Sanidad se ha sentado a negociar con los representantes de: las enfermeras, de las TCAE, de los técnicos (de rayos, laboratorio...), de los celadores, pinches, del personal de administración y por supuesto con los representantes de los médicos. En definitiva, las organizaciones sindicales que tras concurrir a los procesos electorales hemos obtenido el apoyo en las urnas para representar al conjunto de trabajadores del Sistema Nacional de Salud. "¿En el Parlamento de La Rioja los partidos políticos se pueden sentar con obtener un voto o necesitan obtener un 5%?, se ha presentado.

Ha añadido Hernández que "se ha sentado a negociar con los legítimos representantes de todos los colectivos sanitarios y no sanitarios del sistema nacional de salud y hemos alcanzado un acuerdo para renovar un Estatuto marco que databa del año 2003, recogiendo en el nuevo texto muchas de las reivindicaciones de todos los colectivos implicados en la sanidad". Ahora solo queda esperar que el Gobierno de España "presente el proyecto de Ley y que tras su tramitación parlamentaria se apruebe y entre en vigor".

Parece que a Domínguez, "lo único que le interesa es el colectivo médico". "La responsabilidad y el compromiso que tenemos en CSIF como organización sindical mayoritaria en las administraciones públicas, es para el conjunto de los trabajadores y que todos vean reflejados avances en sus condiciones laborales", ha añadido.

REIVINDICACIÓN A OTROS COLECTIVOS

Una responsabilidad y compromiso del que "se entiende deberían ejercer también nuestros representantes políticos, por lo que desde CSIF animamos al consejero a que reivindique con igual vehemencia esas mejoras para: celadores, pinches, TCAES, enfermeras.

Y en base a esa responsabilidad y compromiso "hemos conseguido con esta negociación que enfermeras, TCAES, técnicos, celadores, pinches tengan una adecuada clasificación profesional durante años reclamada por estos colectivos, que se blinden las 35 horas, que se reconozca el tiempo de solape, se abre la puerta a la jubilación parcial anticipada para estatutarios"

En esa negociación "con los legítimos representantes de todos los colectivos de la sanidad, los médicos entre ellos, las organizaciones sindicales hemos logrado que se incluya en el nuevo texto un Capítulo exclusivo para médicos, en el que salvo la redacción de un Estatuto propio para este colectivo (porque creemos que no hay absolutamente nada laboralmente hablando que no se pueda incluir en un Estatuto para todos los colectivos de la sanidad y que esa reivindicación obedece a intereses alejados de los laborales), se han incluido aspectos tan importantes como la reducción de las horas seguidas de trabajo, que como máximo cuando tengan guardia tengan que trabajar 17 horas, la mañana anterior y posterior a la guardia tendrán que tenerla libre, computando esta última como tiempo de trabajo, pasando así de 31 horas seguidas a 17".

Además, ha resaltado que "hemos conseguido incluirlos en el máximo nivel (en el grupo 8) del marco español de cualificaciones MECU, equiparable al máximo nivel europeo EQF que también es el 8, este nivel corresponde al nivel de doctorado. Y por supuesto también se beneficiarán del resto de mejoras que el acuerdo contempla para el resto de profesionales".

Pero si que es cierto, ha añadido el presidente del CSIF, que "no se ha avanzado en ciertos aspectos que consideramos importantísimos para el colectivo médico, como para el resto de colectivos de la sanidad".

Por ejemplo, "no hemos avanzado en cosas tan importantes como: nocturnidad, alternancia de jornada, festivos, itinerancia, carrera profesional o precio de la hora de guardia, esta última tiene güasa, el precio que se cobra en La Rioja por hora de guardia sólo lo firmó el sindicato que hoy convoca esta huelga, al resto nos parecía muy escaso".

"Pero no hemos avanzado por una razón muy simple, son competencia autonómica, las tenemos que negociar con las comunidades autónomas", ha asegurado, por lo que le han pedido a Domínguez que "con ese activismo sindical que ha demostrado para doctorarse en demagogia frente al rival político, le solicite (CSIF ya lo ha solicitado) a su compañera de Gobierno en La Rioja la consejera de Salud, que nos convoque a una mesa de negociación para negociar todos los aspectos que nos quedan pendientes de negociar y que son competencia del Gobierno de La Rioja para dar cumplidas las legítimas aspiraciones laborales de TODOS los trabajadores de la sanidad en esta comunidad autónoma y no sólo de los que le interesan a Domínguez".

Para el sindicato "esperamos que sus palabras no sean solo para intentar buscar ventaja política de manera un tanto burda y predique con el ejemplo, en base a sus palabras y extrapolándolo a nuestra comunidad autónoma, en esta sede de CSIF esperamos con entusiasmo la próxima convocatoria para asistir como miembros de pleno derecho a la mesa del diálogo social, de lo contrario será otra nueva incongruencia y falta de compromiso por parte del Gobierno de La Rioja consejos vendo y para mí no tengo".

Y siguiendo con el dar ejemplo y con lo que él reclama para los demás, Domínguez "podría convocarnos a negociar un nuevo acuerdo-convenio para el personal de esta comunidad autónoma, el que tenemos data del 2006 y pedirle lo mismo a su compañera la Consejera de Salud, el del personal del SERIS también es del 2006, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de esta comunidad, el ministerio ya ha empezado a cumplir con el anteproyecto de LEY DEL estatuto marco."

Igualmente "podía incidir en su consejería que se contrate al personal suficiente en los centros de trabajo, en negociar la carrera profesional, la promoción interna por concurso, el acceso al nivel 30, el reconocimiento de funciones a ciertos colectivos y su promoción correspondiente, y en llevar a cabo todas aquellas cosas comprometidas y que nunca se llegan a cumplir".

Finalmente, ha indicado Hernández que "desde su nuevo activismo sindical, en CSIF esperamos que todos estos aspectos se puedan negociar, es lo que a usted le compete y lo que sin duda demostraría esa responsabilidad y compromiso que se presupone a nuestros gobernantes políticos, de lo contrario será un consejos vendo y para mi no tengo".