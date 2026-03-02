El presidente del Gobierno de La Rioja incide en el valor estratégico del sector del envase en su visita a Toybe - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha incidido -durante la visita a las instalaciones de Toybe en el Polígono Industrial Cantabria, en Logroño- en el valor estratégico del sector del envase en la economía regional "donde La Rioja es puntera", como proveedor de otros sectores fundamentales como el vitivinícola o el agroalimentario, y como protagonista en la apuesta por una economía sostenible apoyada en la innovación y el desarrollo tecnológico.

Capellán, que ha estado acompañado por la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, y el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, ha explicado que Toybe produce envases flexibles ecológicos, reciclables, por lo que reducen su impacto ambiental y cumplen con los estándares de calidad y seguridad del sector de la alimentación.

"El futuro de una región están en la investigación y en la innovación, y Toybe es uno de los ejemplos de soluciones absolutamente innovadoras en el sector, capaz de hacer muchas innovaciones competitivas en el ámbito de los envases flexibles, ofreciendo soluciones sostenibles a todos sus clientes y también a los consumidores finales", ha añadido.

En este sentido, el presidente ha insistido en que la firma riojana es "una empresa de referencia con un know-how y con una experiencia importante" que cuenta con el apoyo del Ejecutivo autonómico en esa tarea de acompañamiento, "de ayudar y facilitar en todo lo que sea nuestra capacidad, nuestra competencia, para reconocer el papel que tienen estas empresas de generar riqueza, desarrollo y potenciar la economía, que es lo que nos permite mirar al futuro apostando por seguir siendo una región de progreso y de bienestar".

El consejero delegado de Toybe, Eladio Bezares, tercera generación de la empresa, ha agradecido el apoyo de la administración autonómica y ha destacado como gran reto de futuro "una inversión muy importante en las líneas de impresión y laminación, que nos va a permitir pasar de nuestra actividad tradicional en la manufactura de papel, haciendo bolsas de papel para el comercio, a una línea más industrial, donde vamos a desarrollar todo lo que es el packaging alimentario en papel".

TOYBE, FIRMA CON MÁS DE CIEN AÑOS DE TRAYECTORIA

Toybe, firma con más de cien años de trayectoria, es referencia nacional en la fabricación de todo tipo de bolsas de papel, envases y packaging para el comercio y la industria. Así, cuenta con clientes de primer nivel en su línea de productos comerciales; mientras que también produce embalaje personalizado y bolsas con materiales complejos para grandes superficies.

La empresa se instaló en 2023 en el Polígono Industrial Cantabria, donde se encuentra su fábrica principal y oficinas centrales. Anualmente, emplea a alrededor de 80 personas y destina el 20% de su producción a la exportación a múltiples mercados.