El presidente riojano anuncia una dotación "histórica" de 55,5 millones de euros para la UR en 2027

El presidente del Ejecutivo regional, Gonzalo Capellán, en la inauguración del curso académico 2026-2027 de la UR - UR

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo regional, Gonzalo Capellán, ha anunciado una aportación del Gobierno de La Rioja a la UR "de 55,5 millones de euros" para financiar la universidad en 2027. Una nueva "cifra histórica" que adquiere especial valor "por lo que permite hacer; incorporar profesorado, sostener grupos de investigación, equipar laboratorios, mejorar gestión y administración, ampliar titulaciones y atender con la máxima calidad al alumnado".

Gonzalo Capellán ha dado esta información durante su discurso en la inauguración del curso universitario 2026-2027 en Riojaforum. Como ha reconocido "esta apuesta decidida por nuestra universidad es el resultado de una convicción firme: cada vez que la Universidad crece y mejora, crece y mejora La Rioja".

Con todo ello, el presidente riojano ha aseverado que la Universidad puede afrontar esta etapa de crecimiento con la certeza de que el Gobierno de La Rioja está y estará a su lado. "Nuestra responsabilidad consiste en aportar estabilidad, exigir una gestión rigurosa y mantener una cooperación leal que permita afrontar los retos y avanzar con decisión hacia el futuro".

Además ha destacado "la madurez" de la UR "que ya no depende de su edad institucional. Queda demostrada por su capacidad investigadora, el liderazgo de una alianza europea como EU-GIFT, la ampliación de su oferta académica o la confianza de miles de estudiantes.

La apertura de este curso, subraya el presidente, "nos brinda la oportunidad de recordar la misión universitaria: formar con rigor, investigar con libertad y devolver a la sociedad una parte de lo que la sociedad confía a la Universidad. Esa misión se concreta este año en más oportunidades para los jóvenes, mejores capacidades científicas y una cooperación más intensa con el sistema sanitario y con todo el tejido productivo de nuestra región".

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