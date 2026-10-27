El presidente riojano define a Tomás Santos como una persona "siempre amable y cercano"

Archivo - El ex alcalde de Logroño Tomás Santos interviene tras recibir la Medalla de Oro, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Logroño, a 20 de diciembre de 2024, en Logroño, La Rioja - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha definido al exalcalde de Logroño, Tomás Santos, fallecido esta tarde a los 75 años como una persona "siempre amable y cercano".

"Hoy despedimos a nuestro querido Tomás Santos, quien fuera alcalde de Logroño, y que se ganó el afecto de todos", ha escrito en sus redes sociales.

Para concluir, Capellán ha escrito "todo mi cariño y ánimo a familiares y amigos. DEP".