El presidente riojano destaca la apuesta por la innovación de Tradición Casera que exporta a 25 países - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado las instalaciones de la empresa Tradición Casera, en Lardero, una firma especializada en la elaboración de yogures y postres lácteos de larga duración que comercializa actualmente sus productos en 25 países y que constituye un ejemplo del carácter innovador, competitivo y exportador del tejido empresarial riojano.

Durante la visita, en la que ha estado acompañado por el gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Luis Pérez Echeguren, Gonzalo Capellán ha destacado que Tradición Casera "combina un producto tradicional y de calidad con la innovación y el avance tecnológico", fruto de "muchos años de experiencia, conocimiento acumulado e inversión en investigación y desarrollo".

Asimismo, ha subrayado que se trata de "un proyecto largamente concebido y madurado durante los últimos cinco años" que ha irrumpido con fuerza en los mercados internacionales, al estar presente ya en 25 países y aspirar a alcanzar los 40 durante el próximo año.

El presidente también ha reconocido la apuesta del empresario riojano Félix Sanz por impulsar una iniciativa desarrollada junto al Grupo Reina, una alianza que, según ha señalado, dota al proyecto de "una gran proyección internacional" y refleja algunas de las principales fortalezas del tejido empresarial riojano, como la innovación, la capacidad exportadora y la generación de riqueza y empleo.

UN PROYECTO RIOJANO CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Durante el recorrido por la planta, Capellán ha podido conocer de primera mano el proceso de fabricación y la amplia gama de productos de la compañía, cuya especialidad son los yogures y postres lácteos de larga duración, con una vida útil de entre nueve y doce meses, destinados principalmente a la exportación. La empresa emplea actualmente a 19 personas y ha realizado una inversión que ha superado los 10 millones de euros.

El fundador de Tradición Casera, Félix Sanz, ha explicado que el proyecto ha evolucionado hacia un modelo altamente especializado basado en una tecnología propia que permite fabricar yogures de larga duración sin necesidad de cadena de frío, lo que facilita su distribución a mercados de todo el mundo.

"El 90 % de nuestras ventas se realiza ya fuera de Europa. Apostamos por una tecnología muy especializada que nos permite ser más competitivos, abrir nuevos mercados y ofrecer un producto con un gran valor añadido", ha señalado.

Félix Sanz ha destacado que el proyecto comenzó a gestarse hace cinco años y que la excelente respuesta del mercado ha llevado a la empresa a acelerar su crecimiento.

En este sentido, ha avanzado que antes de finalizar el año está prevista la instalación de una segunda línea de producción para atender el incremento de la demanda y alcanzar el objetivo de comercializar sus productos en 40 países durante 2027.

Asimismo, ha incidido en que la planta nace también con vocación tecnológica, ya que además de fabricar productos lácteos servirá como escaparate para exportar en el futuro la tecnología desarrollada en La Rioja. "Queremos que esta planta sea también un showroom desde el que podamos acompañar a otros países cuando decidan producir allí este tipo de productos", ha afirmado.

Gonzalo Capellán ha concluido señalando que proyectos como Tradición Casera demuestran la capacidad de La Rioja para desarrollar iniciativas empresariales innovadoras en sectores estratégicos y ha reiterado el compromiso del Gobierno regional y de la ADER para seguir acompañando a las empresas riojanas en sus procesos de crecimiento, innovación e internacionalización.

En 2024, el Grupo Reina (Postres Reina), con sede en Caravaca de la Cruz (Murcia), adquirió una participación mayoritaria en 'Tradición Casera'. La compañía murciana es el mayor grupo español de postres lácteos con capital nacional y aporta al proyecto una sólida experiencia industrial y una amplia presencia comercial en mercados internacionales.