El presupuesto de Logroño para 2027 superará los 200 millones, con inversiones como San Antón o Cien Tiendas

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LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto del Ayuntamiento de Logroño para el próximo año 2027 superará los 200 millones de euros, como ha avanzado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz.

Un asunto que, como ha apuntado, se ha abordado en la parte no resolutiva de la Junta de Gobierno Local, y que supone que "este equipo de Gobierno está trabajando desde hoy con esos presupuestos".

Todo, ha añadido, "con idea de que entren en vigor en enero del 2027, asumiendo la responsabilidad que tenemos de que es el principal instrumento para que una administración pueda dar un servicio público eficaz y eficiente".

En este sentido, "hoy lo que hemos hecho es dar el primer paso, precisamente en esta reunión de la Junta de Gobierno Local, porque mañana se va a dar cuenta en el pleno de las líneas fundamentales de ese presupuesto 2027, que ya han sido remitidas al Ministerio y que son sobre las que se va a trabajar".

Así, lo que ha adelantado es que "será un presupuesto que superará los 200 millones de euros y que contemplará inversiones como pueden ser, por ejemplo, Cien Tiendas, calle San Antón, Barranco de Oyón o el Mundial 82, entre otras".

Ha recordado, eso sí, que "el anteproyecto será sometido a enmiendas por el resto de los Grupos Políticos", tras lo que "una vez que se tenga ya formalizado", se dará cuenta "mucho más detallada".

"Lo que sí que les puedo garantizar es que, como decimos, estamos trabajando para que ese presupuesto entre en vigor en enero, sea un presupuesto que atienda todas las necesidades de los logroñeses y las logroñesas. Y con nuestra premisa que será el rebajar la carga fiscal para los logroñeses y las logroñesas", ha reseñado.

A preguntas de los periodistas, sobre el caso específico de la calle San Antón y de la recién comenzada nueva rotonda de Vara de Rey que va a comunicar el entorno, Sanz ha señalado que "nosotros siempre hemos dicho que la intervención urbana que estamos realizando en esa glorieta de Vara de Rey es una de las fases que para nosotros es fundamental de cara no solo a la pacificación de todo ese entorno, sino también a la conexión con lo que es San Antón".

Y apuntando que, en esta vía, "estamos trabajando en un proyecto del que sí que existen unas líneas", y que "se dará a conocer en el momento que esté cerrado el proyecto definitivo", ha incidido la portavoz en que "la intervención en la calle San Antón es uno de los hitos que este equipo de Gobierno tiene y que estará previsto en ese presupuesto para 2027".