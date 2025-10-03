Presupuestos La Rioja 2026 "materializan proyectos estratégicos que garantizan bienestar social y prosperidad económica"

Alfonso Domínguez ha entregado a la presidenta del Parlamento regional el Proyecto de Presupuestos de La Rioja para 2026 - GOBIERNO DE LA RIOJA

Domínguez entrega al Parlamento regional las Cuentas del próximo año, "que refuerzan inversiones y gasto social y apuntalan bajos impuestos"

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha entregado este viernes el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de La Rioja (PGLR) y la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2026 al Parlamento regional.

Unos presupuestos, ha dicho, que "materializan los proyectos estratégicos proyectados en la primera parte de la Legislatura y garantizan el bienestar social y la prosperidad económica de la región".

Unas Cuentas que, además, "consolidan nuestro modelo de bajos impuestos para familias y empresas, y refuerzan las inversiones y el gasto social, en especial el sanitario".

Tras entregar el proyecto legislativo a la presidenta de la Cámara, Marta Fernández Cornago, Alfonso Domínguez ha subrayado que La Rioja es "la única Comunidad Autónoma que tiene presentados los Presupuestos".

Se cumplen así las obligaciones temporales que marcan tanto el Estatuto de Autonomía como la Constitución: entrada en el Parlamento regional para su debate y tramitación tres meses antes de que venzan las Cuentas de este año, de forma que estén en vigor el 1 de enero de 2026.

"Prueba manifiesta -ha enfatizado- de la gestión del buen Gobierno comprometido por el presidente Gonzalo Capellán, que aporta certidumbre y estabilidad a los ciudadanos y empresas, las auténticas generadoras de empleo y riqueza en la región, frente a la inseguridad presupuestaria e institucional que atraviesa España desde 2023".

El consejero ha añadido que los PGLR 2026 "apuntalan tres principios claves de la hoja de ruta que sigue firme el Ejecutivo regional".

Por un lado, "el refuerzo y la mejora de los servicios públicos esenciales, lo que se concretará en 2026 en 30,18 millones de euros más que este año destinados a Salud; 28,37 millones a vivienda; 10,58 millones de euros a Educación y 5,35 millones a Políticas Sociales".

Y, en paralelo, "25 millones de euros para intensificar las políticas inversoras, y la reafirmación de las acciones públicas de estímulo del tejido económico y productivo, y de un modelo de bajos impuestos para todos los riojanos".

"En definitiva -ha concluido-, más estabilidad, más certidumbre, más seguridad, menor carga impositiva, más servicios públicos y más creación de empleo e inversión, que es la responsabilidad adquirida por este Gobierno: dar respuesta de forma responsable y eficaz a las necesidades reales de la sociedad riojana".