Previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio de 2026, en La Rioja: temperaturas en descenso

LOGROÑO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 29 de junio de 2026, en La Rioja, temperaturas en ligero o moderado descenso.

Cielos con intervalos nubosos, predominando las nubes bajas y medias, con probabilidad de alguna precipitación en la sierra, principalmente durante la primera mitad del día

Viento del norte y noroeste, flojo o moderado.

Temperaturas en ligero o moderado descenso. Por localidades, oscilarán entre 17 y 31 grados en Calahorra; 15 y 28 en Haro; y 17 y 29 en Logroño.