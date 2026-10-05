Previsión meteorológica para hoy, lunes 5 de octubre de 2026, en La Rioja: posibles chubascos

LOGROÑO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 5 de octubre de 2026 en La Rioja, posibilidad de precipitaciones y tormenta por la tarde.

Cielos con intervalos nubosos a nuboso, sin descartar algunas precipitaciones o chubascos con tormenta por la tarde, principalmente en la Ibérica.

Viento del sur en la sierra y variable en el valle, flojo con algún intervalo de moderado.

Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas en ligero ascenso. Éstas oscilarán entre los 16 y 26 grados de Calahorra, 14 y 24 en Haro, y 15 y 25 en Logroño.