Previsión meteorológica para hoy, martes 23 de junio de 2026, en La Rioja: temperaturas máximas muy altas

LOGROÑO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 23 de junio de 2026, en La Rioja, temperaturas máximas muy altas, que pueden alcanzar los 40 grados o localmente el umbral rojo en la Ribera del Ebro.

El cielo estará poco nuboso, con nubosidad de evolución por la tarde. No se descarta alguna tormenta con chubasco ocasional, más probable en zonas de montaña.

El viento será variable, flojo con intervalos de moderado. Temperaturas máximas muy altas y mínimas en ligero ascenso. Por localidades, oscilarán entre 24 y 43 en Calahorra; 22 y 42 en Haro; y 23 y 42 en Logroño.