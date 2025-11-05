Previsión meteorológica para mañana, jueves 6 de noviembre de 2025, en La Rioja: nubes y temperaturas en descenso

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para mañana, jueves 6 de noviembre de 2025, en La Rioja, nubes y temperaturas en descenso.

El cielo estará nuboso con intervalos nubosos, y probabilidad de brumas o nieblas matinales en cotas altas, con precipitaciones, débiles en general. La cota de nieve bajará hasta unos 1800 metros. No se descarta alguna helada débil en montaña.

Por su parte, el viento soplará del oeste al noroeste, moderado, con rachas fuertes en la Ibérica de madrugada. Las temperaturas estarán en ligero o moderado descenso. Éstas oscilarán entre los 9 y 19 grados de Calahorra y los 8 y 18 de Haro y Logroño.