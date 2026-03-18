La primavera llegará a La Rioja con temperaturas más cálidas de lo normal y sin "tendencia clara" en las precipitaciones

Este sábado comienza la primavera - Eduardo Parra - Europa Press

LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en La Rioja, Arcadio Blasco, ha anunciado hoy que la primavera llegará a esta comunidad con temperaturas más cálidas de lo normal y sin "tendencia clara" en las precipitaciones.

A las 15:46 horas de este viernes, 20 de marzo, comenzará la primavera astronómica, después de un invierno que, en La Rioja, ha sido muy cálido (con 1,2 grados más de lo normal) y húmedo.

Blasco, en rueda de prensa, ha hecho hincapié en que éste ha sido el sexto invierno más cálido desde el comienzo de la serie. "Y ojo", ha dicho, "que de los diez inviernos más cálidos, seis son del siglo XXI y cinco se han producido en los últimos años".

A este respecto, ha querido incidir en que, aunque a causa de las borrascas y de que haya habido "tantas lluvias" existe la percepción de que el invierno ha podido ser frío, no es así.

"Las ciencias son datos y los datos nos dicen que ha sido muy cálido. Eso no significa que tengamos un invierno para ir en mangas de camisa. Lo que significa es que hemos tenido temperaturas por encima de lo normal", ha explicado.

Ha añadido que "nos estamos acostumbrando a inviernos más cálidos de lo normal", por lo que "ya partimos de la base de que los inviernos ya no son tan fríos como hace diez años".

Lo que es "innegable" es que ha llovido muchísimo", en concreto, un 35 por ciento más de lo normal.

PRIMAVERA: 60% DE PROBABILIDAD DE MÁS CALOR QUE LO NORMAL

Y así llegamos a una primavera en la que, ha anunciado con la precaución de que hay una "elevada incertidumbre", hay una "alta probabilidad" de que sea más cálida de lo normal, en concreto, el sesenta por ciento.

En cuanto a las precipitaciones, "no hay una tendencia clara. Los modelos no indican ninguna tendencia clara".

Los próximos días, en el inicio de la primavera, se prevé, no obstante, un "ligero" descenso de las temperaturas; y un, también "ligero", aumento de la nubosidad con precipitaciones el fin de semana "leves y dispersas".

A partir del domingo se espera un aumento de las temperaturas, eso sí, pendientes de una borrasca que, sobre todo, afectará a Canarias pero que, también, puede afectar a la península.

SEMANA SANTA

Preguntado por la Semana Santa ha apuntado cómo "siempre está justo a finales de marzo, principios de abril" y "es un periodo de muy difícil predicción, porque estamos acabando el invierno e iniciando la primavera, que es una estación con una elevada incertidumbre".

"Entonces, realmente, la predicción de Semana Santa es siempre extremadamente complicada debido al periodo en el que se produce", así que, de momento, "no hay una predicción clara" y darla sería "meternos en un lío".

Insistido sobre ello ha recordado que "la tendencia en cuanto a temperaturas siempre es al alza". "Es decir, estamos siempre hablando de que las temperaturas cada vez son más altas en todos los periodos", ha indicado, por lo que "lo más esperado es que las temperaturas fuesen más altas de lo normal".

"Pero ojo, que puede coincidirnos que tengamos justo unos días de frío", ha añadido. En definitiva, ha visto que "lo más probable es que las temperaturas sean agradables y que la lluvia ya veremos". "Ahí lo dejo", ha finalizado.