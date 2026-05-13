La primera mancha de mildiu confirmada oficialmente esta campaña en La Rioja aparece en un viñedo de San Asensio

La primera mancha de mildiu confirmada oficialmente esta campaña aparece en un viñedo de San Asensio - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha confirmado la aparición de la primera mancha de mildiu en la presente campaña 2026 en La Rioja. El viticultor Santiago Sodupe ha localizado esta primera mancha en uno de sus viñedos de San Asensio, ubicado en el paraje de Villarrica.

El mildiu de la vid es una enfermedad ocasionada por el hongo Plasmopara viticola que puede causar daños importantes si las condiciones climáticas son favorables durante el desarrollo de la vid, principalmente lluvias abundantes y continuas, unido a temperaturas medias superiores a 12ºC.

Las condiciones ambientales durante esta campaña, con lluvias recurrentes, han propiciado la maduración de las oosporas y han originado la aparición de las primeras contaminaciones.

Los modelos predictivos utilizados por la Sección de Protección de Cultivos de la Consejería emiten riesgo de aparición de manchas de mildiu en toda La Rioja a lo largo de esta semana.

Una situación debida principalmente a las continuas tormentas que se están produciendo, a lo que hay que sumar la cantidad de inóculo existente tras la complicada campaña del año pasado. Además, ha comenzado la floración en Rioja Baja.

Por tanto, siendo un momento muy sensible para el viñedo, se recomienda mantener protegidos los viñedos con un producto sistémico.

Todas estas recomendaciones para el control de esta enfermedad se pueden consultar en el Boletín de Avisos Fitosanitarios en la web https://www.larioja.org/larioja-client/cm/agricultura/images?idMmedia=1628901

La aparición de las manchas de mildiu en los diferentes puestos se puede comprobar en la página web: https://www.larioja.org/agricultura/es/agricultura/aparicion-manchas-mildiu-premios-