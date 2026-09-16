Primeras Jornadas de Salud Mental en Atención Primaria de La Rioja reunirán a más de 100 profesionales e investigadores - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 profesionales e investigadores participarán los próximos 8 y 9 de octubre en las primeras Jornadas de Salud Mental en Atención Primaria de La Rioja, un encuentro que reunirá en Riojaforum a especialistas de diferentes ámbitos sanitarios y académicos con el objetivo de analizar los retos actuales de la atención a la salud mental y plantear propuestas de futuro desde la Atención Primaria.

Así lo ha anunciado hoy, día 16, el subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra, en rueda de prensa, en la que también ha participado el coordinador del programa Saludablemente+, J. Antonio Carballo.

Durante la comparecencia, Piserra ha destacado la participación de expertos nacionales e internacionales, entre los que destaca David Clark, profesor de la Universidad de Oxford y referente mundial más influyente en el desarrollo e implantación de terapias psicológicas en Atención Primaria. En este sentido, Piserra ha destacado que "Clark es considerado el impulsor del modelo 'terapia de la palabra' en los sistemas públicos de salud y lideró en Reino Unido una iniciativa pionera que cuenta con una inversión superior a los 1.200 millones de euros y una red de más de 11.000 psicólogos en Atención Primaria".

Precisamente, el modelo desarrollado en La Rioja a través del programa de bienestar emocional en Atención Primaria comparte esta misma filosofía de intervención temprana basada en el primer nivel asistencial. Cuidar la mente, cuidar las personas Bajo el lema 'Cuidar la mente, cuidar a las personas', el foro abordará cuestiones relacionadas con la atención a la salud mental y el bienestar emocional desde una perspectiva multidisciplinar, con la participación de profesionales y expertos procedentes de diferentes instituciones y universidades.

El programa comenzará el jueves, 8 de octubre, con el acto inaugural, en el que participará el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán. A continuación, tendrá lugar la mesa redonda inicial, bajo el título 'La salud mental en cifras: ¿qué estamos haciendo hoy y qué haremos mañana?', con la participación de Óscar Pino, doctor en Neuropsicología de la Universidad de Barcelona, y la intervención de Adriana Diez, catedrática de Salud Mental de la Universidad de La Rioja.

La primera jornada continuará con una sesión moderada por el coordinador de Investigación Clínica en Atención Primaria de La Rioja, Manuel Ruiz de Ocenda, dedicada a los retos y propuestas futuras en el primer nivel asistencial.

Este espacio abordará cuestiones como la salud mental y la cronicidad, el enfoque comunitario y la prescripción social, las intervenciones psicoterapéuticas breves en Atención Primaria, la prevención de la patologización de la salud mental y la atención a la salud mental infantil y adolescente.

El programa de la tarde incluirá una ponencia sobre el impacto económico de la salud mental, a cargo de Roger Muñoz-Navarro (Universidad de Valencia), así como una sesión de comunicaciones científicas. La jornada concluirá con la ponencia titulada 'La salud de los profesionales de la salud', impartida por Antoni Calvo, director del Programa de Protección Social del Colegio de Médicos de Barcelona.

ÉXITO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR EMOCIONAL

La segunda jornada, el viernes 9 de octubre, comenzará con una mesa redonda dedicada a la integración de la atención psicológica en el primer nivel asistencial. Este espacio permitirá conocer modelos y proyectos relacionados con el bienestar emocional en Atención Primaria de La Rioja, País Vasco, Navarra, Cataluña y Canarias. Concretamente, esta mesa será moderada por el coordinador del programa de bienestar emocional en Atención Primaria de La Rioja, J. Carballo, y en la que especialista en procesos asistenciales de Fundación Rioja Salud, Félix Rivera expondrá los hitos alcanzados por el programa de bienestar emocional en Atención Primaria de La Rioja.

Cabe destacar que en sus dos primeros años de funcionamiento la iniciativa se ha consolidado como uno de los pilares de la estrategia de salud mental de La Rioja ya que en 24 meses ha dado respuesta a más de 8.500 pacientes. El congreso continuará con una sesión sobre patologización de los estados emocionales, en la que se atenderá la necesidad de atención desde diferentes perspectivas. Del mismo modo, esta segunda jornada también incluirá intervenciones sobre la colaboración entre Salud Mental y Atención Primaria.

El programa finalizará con la intervención de David Clark, quien analizará en su ponencia cómo el acceso a programas de bienestar emocional con base empírica se ha transformado en un pilar clave para el bienestar de la sociedad. Inscripciones Las jornadas de Salud Mental en Atención Primaria están organizadas con la colaboración del Gobierno de La Rioja, Rioja Salud, el Colegio Oficial de la Psicología de La Rioja, la Universidad de La Rioja y la Universidad Internacional de La Rioja.

Los profesionales que deseen participar pueden formular su inscripción hasta que se completen las plazas disponibles a través del siguiente enlace: jornadasaludmentallarioja.com/inscripciones