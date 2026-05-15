La Primitiva de este jueves deja un premio de 388.000 euros en Logroño, con un boleto de seis aciertos

Administración de Loterías número 7 de Logroño, donde se ha validado el boleto de La Primitiva premiado - ONLAE

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Primitiva de este jueves ha dejado un premio de algo más de 388.000 euros en Logroño, gracias a un boleto con seis números acertados, que ha sido validado en la administración de Gran Vía 54-56 de la capital riojana.

De acuerdo con los resultados publicados por Loterías, en el sorteo de La Primitiva de anoche no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 21.500.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen tres boletos acertantes -todos premiados con esos más de 388.000 euros-, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 7 de Logroño, situada en Gran Vía, 54-56; en la nº 321 de Madrid, situada en Zaldívar, 6; y en la nº 248 de Madrid, situada en Alcalá, 371.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes -premiado cada uno con algo más de 47.100 euros-, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Leioa (Bizkaia), en la nº 3 de Palamós (Girona), en la nº 2 de Benavente (Zamora) y en la nº 2 de Ejea de los Caballero(Zaragoza).