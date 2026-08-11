Proceso de adjudicación de puestos del Mercado de San Blas continúa su proceso administrativo con "garantías habituales"

LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tras las declaraciones realizadas esta mañana por el concejal socialista Iván Reinares, el Gobierno local informa de que el proceso de adjudicación de los puestos del Mercado de San Blas "continúa su proceso administrativo con normalidad y con las garantías habituales".

La realidad es que "el único acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno respecto a este proceso es la aprobación del pliego de licitación de los puestos". Tras ello, el proceso administrativo "se está cumpliendo con normalidad y con las garantías habituales".

En este sentido "se deberá elevar una propuesta de adjudicación a la Junta de Gobierno local, motivada y con los correspondientes y pertinentes informes técnicos y valoraciones jurídicas". Añadir que, el escrito presentado por el concejal socialista será analizado por la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Logroño.

El Ejecutivo local reitera "la confianza en la profesionalidad y el trabajo de los empleados públicos municipales y reclama al PSOE que cese en su actitud de confundir a la ciudadanía atribuyendo al ámbito del Gobierno local cuestiones que se dirimen en el ámbito técnico". Señalan además que "por primera vez en muchos años existe un interés comercial por los puestos exteriores del Mercado de San Blas como se ha demostrado en los procesos de licitación iniciados por el Gobierno local".