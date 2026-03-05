La producción industrial baja un 9,4% en enero en La Rioja, 6,7 puntos más que la media nacional

Archivo - Industria - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha descendido un 9,4 por ciento interanual el pasado mes de enero en La Rioja, 6,7 puntos más que la media nacional, que se ha reducido un 2,7 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial crece en cinco comunidades autónomas y cae en otras 12. Castilla y León (+5,6 por ciento), Galicia (+1,9 por ciento) y Andalucía (+1,6 por ciento) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado contrario se sitúan La Rioja, Cantabria y Asturias con retrocesos de un 9,4 por ciento, 7,5 por ciento y un 7,2 por ciento, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en La Rioja ha bajado un 9,4 por ciento,, frente a una descenso del -2,7 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 5,3 por ciento con un descenso del 17,6 por cientoen el caso de los duraderos y un 3,8 por ciento menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 6,1 por ciento, los bienes intermedios anotaron un 9 por ciento menos y los de la energía, un 20,9 por ciento menos.