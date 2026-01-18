El profesor de la UR Carlos Navajas Zubeldia presenta este lunes su libro 'Militares y ciudadanos' en la UR

LOGROÑO 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Eduardo Fonseca Pedrero, vicerrector de Política Científica, y Carlos Navajas Zubeldia, profesor Titular de Historia Contemporánea, presentan este lunes 19 de enero el libro Militares y ciudadanos. Las Fuerzas Armadas, el Estado y la Sociedad en la España democrática (1975-2025).

Publicado por Ediciones Endymion, el libro del profesor Carlos Navajas aborda la política de seguridad y defensa en los sucesivos gobiernos desde la muerte de Franco y será presentado en Madrid el martes 20 de enero, en el Instituto Universitario General 'Gutiérrez Mellado' de la UNED; y, en Logroño el martes 27 de enero en la Librería Santos Ochoa de c/ Calvo Sotelo nº 19.

