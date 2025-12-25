Profesores y familias crean una 'Plataforma por una PAU Riojana más Justa'

Archivo - Pruebas de Selectividad en La Rioja - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Profesores y familias han creado en La Rioja una 'Plataforma por una PAU Riojana más Justa' "ante la manifiesta intención" del viceconsejero Universidades del Gobierno de La Rioja, Miguel Ángel Fernández, "de no adoptar los criterios de corrección de la Conferencia de Rectores".

La 'Plataforma por una PAU Riojana más Justa' está formada "tanto por profesorado como por familias afectadas" y ha informado de que "ya cuenta con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Familias de La Rioja entre otras entidades".

En nota de prensa, esta plataforma ha relatado cómo en mayo la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) mantuvo reuniones con el objetivo de establecer orientaciones comunes para todas las materias de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) a partir de 2026.

El trabajo, coordinado por un equipo con representación de todos los distritos universitarios del país, culminó en el documento 'Orientaciones de las materias de acceso y admisión a la Universidad. Propuesta técnica para el curso 2025/2026'.

El documento, ha explicado, fija los criterios de corrección ortográfica para Lengua Castellana y Literatura, estableciendo una penalización máxima conjunta de dos puntos.

Las deducciones previstas son hasta dos puntos por errores ortográficos (-0,2 por signo gráfico y hasta -0,1 por tilde); hasta un punto por errores de expresión: coherencia, cohesión, corrección gramatical, precisión, claridad, adecuación y riqueza léxica o estilística; y hasta 0,5 puntos por presentación.

El pasado curso, han indicado, "en La Rioja se aplicaron criterios más estrictos que en otras comunidades. Concretamente, en Lengua Castellana y Literatura II se mantuvo una penalización máxima de dos puntos".

La primera incorrección ortográfica, ha continuado esta plataforma, "no se penalizó; a partir de la segunda, cada falta, indistintamente del tipo que sea, descontó -0,25 puntos, hasta un máximo de dos puntos"

Además, los errores de redacción, coherencia, cohesión, corrección léxica y presentación podían restar hasta un punto. En ningún caso la suma de penalizaciones podía superar los dos puntos.

Para esta plataforma, "no respetar los consensos alcanzados por todos los distritos universitarios supone un incumplimiento del proceso participativo que dio origen a estas orientaciones, cuyo propósito, según la propia CRUE, es garantizar una mayor equidad en las pruebas de 2026".

"Esta falta de alineación resulta especialmente perjudicial cuando afecta directamente a los intereses del alumnado riojano", ha clamado.

La plataforma ha puesto el acento en que "el acceso a determinados estudios puede depender de décimas o incluso centésimas" y ha considerado que es "necesario atender a todas las circunstancias que influyen en la calificación para evitar perjuicios y asegurar que los estudiantes de La Rioja se enfrenten a una PAU en igualdad de condiciones".

Por todo ello, solicita a la Consejería de Educación que se respeten los consensos adoptados por los órganos universitarios a fin de garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades.