Asociación Amigos del Plus Ultra ofrece para el curso 2026-2027 hasta 120 cursos y propuestas formativas - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de la Asociación Amigos del Plus Ultra para el curso 2026-2027 consta de 120 cursos y propuestas formativas, que se desarrollarán principalmente en 12 espacios de la ciudad. El curso comenzará el 1 de octubre y se desarrollará hasta el 31 de mayo de 2027.

La concejala de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, ha informado este jueves sobre esta programación, cuyo plazo de inscripción comienza el próximo martes 1 de septiembre.

En la presentación han participado el presidente de la entidad, Miguel Ubis, la tesorera, Pilar Triana, y la expresidenta, Elvira Mendoza.

Sainz ha destacado "la gran labor que realiza esta asociación, que cumple 38 años como centro de educación no reglada y que un año más ofrece a toda la ciudadanía un programa muy completo que abarca intereses de todo tipo y que permite aunar formación, encuentro social y participación".

"Gracias a la Asociación Amigos del Plus Ultra, son más de 100 propuestas las que se abren a todas las personas que tengan inquietudes, ganas de aprender, de pasarlo bien, de descubrir o consolidar conocimientos y aficiones, de socializar a la vez que aprenden", ha añadido la concejala.

LA PROGRAMACIÓN.

Los cursos de la Asociación Amigos del Plus Ultra se dividen en las siguientes áreas: Expresión artística y creatividad; Salud, cuerpo y mente; Cultura, historia y territorio; y Sociedad, idiomas y tecnología.

En el ámbito de expresión artística y creatividad se incluyen cursos de acuarela, cristal Tiffany, dibujo rápido y urban sketching, pintura, artesanía en madera, almazuelas, costura, corte y confección, bordado, música española, coro, guitarra, lenguaje musical, fotografía y cine.

El área de salud, cuerpo y mente ofrece cursos de bailes caribeños y latinos, bailes de salón, bailes, danzas orientales y pilates, danzas riojanas, sevillanas, zumbatu, neuroeducación, teatro y expresión corporal, risoterapia y memoria, lenguaje poético, animación a la lectura, psicomotricidad, yoga, escritura terapéutica, autoconocimiento y mindfulness.

En el ámbito de cultura, historia y patrimonio, los cursos incluyen propuestas como conocer Logroño, conocer La Rioja, rutas jacobeas, o caminando por la historia de España.

Y en cuanto al área de sociedad, idiomas y tecnologías, se realizarán cursos de internet y teléfono móvil, derecho, inglés, español para extranjeros, francés, italiano, o descubrir la literatura en inglés. Entre las actividades se incluyen también distintos viajes y excursiones.

NORMATIVA PARA INSCRIPCIONES.

El plazo de inscripción para este curso 2026-2027 comienza el martes 1 de septiembre y se prolongará hasta el día 15 de septiembre incluido. Para ello se necesita entregar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada (puede descargarse en la web https://asociacionamigosdelplusultra.es, así como el justificante de abono de la cuota de socio (15 euros).

Esta documentación puede hacerse llegar por tres vías:

Presencialmente. En el Edificio La Merced (Marqués de San Nicolás, 109), en horarios de 18 a 20 horas el lunes, y de martes a viernes, de 10 a 13 horas y de 18 a 20 horas.

En el buzón de la sede (Avenida de España, 11, local 8).

Por correo electrónico (asoplusultrainscripciones@gmai.com), enviando ambos documentos escaneados o fotografiados.

Una vez finalizado este plazo, la inscripción permanecerá abierta durante todo el curso escolar, siempre que queden plazas disponibles.