Presentación del programa 'Presencia' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Presencia' facilitará a las personas con discapacidad la acogida y acompañamiento en el Hospital San Pedro, sobre todo para el acceso al centro hospitalario y para la gestión de turnos de llamada a través de las herramientas informáticas.

Un proyecto, que desarrollarán tres personas con discapacidad, del que han dado cuenta la directora de Cuidados de Enfermería de Atención Hospitalaria del Servicio Riojano de Salud (SERIS), Teresa Sufrate, y la presidenta de CERMI, Manuela Muro.

Sufrate ha apuntado que está desarrollado por el Servicio Riojano de Salud a través de la Dirección de Cuidados de Enfermería, de la Dirección de Recursos Humanos y junto con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

Ha recordado que el pasado 5 de febrero se publicó en el Boletín Oficial de La Rioja la convocatoria para un proceso selectivo en la categoría de celador de tres personas estatutarias temporales orientadas específicamente a personas con discapacidad.

Sufrate ha destacado que "el objetivo principal del programa Presencia es la acogida y el acompañamiento de personas con dependencia y o discapacidad a las instalaciones del Hospital Universitario San Pedro, con el objetivo de reducir ese estrés y la ansiedad que el circuito asistencial puede conllevar en las familias, en los pacientes y en los usuarios". Con este programa "no solo pretendemos la inclusión laboral, sino que además queremos que se suponga como una herramienta asistencial clave".

FUNCIONES

Entre las funciones del puesto que van a desarrollar estas tres personas, ha apuntado, que "se van a encontrar el acompañamiento, como decíamos, en las instalaciones próximas al Hospital San Pedro, el facilitar esas herramientas y esos sistemas de apoyo a la movilidad como pueden ser sillas de ruedas o muletas". Además, "hemos visto que hay un punto complicado como es la gestión del turno de llamada a través de los sistemas informáticos que están disponibles en los centros sanitarios", con lo que va a ser otra de las funciones a desarrollar.

Los tres celadores "se van a situar físicamente en el hall del Hospital Universitario San Pedro en un horario de mañana y tarde, estando plenamente identificados con un chaleco, para ayudar a quien lo necesite".

Sufrate ha indicado que "estas personas dispondrán de un teléfono de contacto y un correo electrónico para poder pedir la cita previa con anterioridad", a la vez que ha apuntado que "esperemos que en un corto periodo de tiempo podamos tenerlo disponible a través de la app de gestión de citas del Servicio Riojano de Salud".

El proceso selectivo "se va a basar en la valoración de habilidades relacionadas con el puesto de trabajo a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel relacional y serán evaluadas a través de un grupo de expertos y adaptados siempre al puesto laboral, que es el que estamos ahora comentando". Para formar este grupo evaluador, "contaremos con profesionales del propio Servicio Riojano de Salud y contaremos con profesionales del CERMI".

Finalmente, ha reseñado que "es un contrato estatutario temporal en la categoría de celador con un máximo de tres años, contando con un periodo de prueba, de dos meses, el primer año".

Por su parte, Muro ha resaltado que es un proyecto "sumamente interesante y que lo recibimos con muchísimo cariño y con mucho valor". Ha añadido que "la inclusión laboral de las personas con discapacidad sabemos que no es nada fácil, por lo que dar oportunidad a tres personas con discapacidad que van a acceder a un puesto de trabajo es algo que tiene mucho valor".

La presidenta del CERMI, finalmente, ha apostillado que, "a veces, cuando hablamos de personas con discapacidad, la sociedad duda de su capacidad para desempeñar determinadas funciones. Pero quienes hemos tenido contacto directo lo hemos comprobado muchas veces: el entusiasmo, el interés y el compromiso que ponen para demostrar su valía es enorme".

SANIDAD MÁS HUMANA, ACCESIBLE E INCLUSIVA

El programa 'Presencia' ha sido desarrollado desde la Dirección de Cuidados de Enfermería de Atención Hospitalaria y el CERMI, en el marco de los proyectos de humanización que se desarrollan en el SERIS y también atendiendo el compromiso aprobado por el Parlamento de La Rioja de mantener y ampliar iniciativas que favorezcan la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual en el sistema público sanitario, en colaboración con las entidades representativas del sector de la discapacidad.

Tras la reciente publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja, el plazo de presentación de candidaturas es de unas tres semanas y finaliza el 6 de marzo. El proceso selectivo se basará en la valoración de habilidades laborales, físicas, cognitivas, comunicativas y sociolaborales, mediante pruebas adaptadas al perfil del puesto.

Para la selección se contará con un grupo de expertos en el que participarán profesionales del Servicio Riojano de Salud y representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en La Rioja.

El programa 'Presencia' se concibe como una experiencia de inclusión real y estable, alineada con los principios de igualdad, mérito y capacidad, y con las políticas públicas de empleo inclusivo. Además, se enmarca en la Oferta de Empleo Público del SERIS, que reserva plazas específicas para personas con discapacidad intelectual. Con esta iniciativa, el Servicio Riojano de Salud refuerza su compromiso con una sanidad más accesible, humana e inclusiva, tanto para las personas