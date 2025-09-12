Promostock celebra una nueva edición con la participación de 26 comercios

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, junto al gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, Luis Pérez; la concejala de Comercio, Raquel Moral; y la secretaria de la asociación 'Calahorra, ciudad comercial', Inmaculada Márquez, han visitado la Feria de oportunidades Promostock, que acoge el paseo del Mercadal hasta el 14 de septiembre. Un total de 26 establecimientos comerciales de la ciudad ofrecen artículos de estocaje a precios reducidos.

Las personas que se acerquen a esta Feria de oportunidades van a encontrar una variada oferta de productos de diferentes sectores: moda, calzado, deporte, lencería, estética, artículos para bebés, menaje de cocina, alimentación, juguetes, artesanía y ferretería. Podrán disfrutar de descuentos especiales, liquidaciones de temporada y promociones exclusivas.

Mónica Arceiz ha valorado que "Promostock es una cita consolidada que refuerza nuestro compromiso con el comercio de proximidad. Es un motor fundamental de nuestra economía. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando iniciativas que generan dinamismo económico, empleo y una ciudad más viva y atractiva para vecinos y visitantes" y ha asegurado que "es una ocasión perfecta para recorrer nuestras calles, aprovechar las ofertas de nuestros comercios y vivir el ambiente de Calahorra en un fin de semana especial con esta feria y la Jornada Europea de la Cultura Judía".

Por su parte, Luis Pérez ha destacado que "la ADER respalda al comercio minorista de La Rioja y a los ayuntamientos, como el de Calahorra, que lo fomentan a través de diferentes acciones de dinamización. Este apoyo, materializado en un convenio anual, busca sentar las bases que mejoren la competitividad y productividad de los comercios, dinamizar nuevos proyectos, impulsar el emprendimiento y modernizar el comercio-ciudad".

La Feria puede visitarse hoy viernes hasta las 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, el sábado de 10:00 a 14:00 horas y desde las 17:00 hasta las 21:00 horas, y el domingo solo por la mañana de 10:00 a 14:00 horas.

Promostock es una de las actividades del Plan de Dinamización del Comercio local que impulsa el Ayuntamiento de Calahorra con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y la colaboración de las asociaciones de comerciantes de la ciudad con el objetivo de apoyar al sector comercial calagurritano, atraer visitantes y reforzar la actividad económica de la ciudad.

PUNTO INFORMATIVO 'DIGITALÍZATE CON LA RIOJA'

La Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía ha instalado un punto informativo del proyecto 'Digitalízate con La Rioja' dentro de esta Feria de oportunidades para acercar la digitalización a la ciudadanía y al tejido empresarial de La Rioja Baja y dar a conocer un servicio que contribuye a modernizar y dinamizar la actividad económica de la comarca.

El horario de atención de este punto es el mismo que el de Promostock. 'Digitalízate con La Rioja' es un programa que cuenta con la colaboración de ayuntamientos y entidades, y moviliza casi un millón de euros de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Los colectivos y usuarios interesados en estos cursos presenciales pueden informarse en ayuntamientos, asociaciones, la web digitalizateconlarioja.com y los teléfonos 900842246 (gratuito) y 941235677.