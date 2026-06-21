Los propietarios en Logroño piden un 5% más de lo que los compradores están dispuestos a pagar por una vivienda

LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de oferta de una vivienda en propiedad en Logroño está un 5% por encima de lo que los demandantes están inicialmente dispuestos a pagar por esta, según los datos del nuevo "Índice de Negociación Fotocasa", basado en cifras del primer semestre de 2026.

Esto quiere decir que en la capital riojana los precios de oferta y demanda muestran una disparidad relativamente moderada y, por tanto, el margen de negociación es más reducido que en otras capitales españolas.

Como explican desde Fotocasa, "la ciudad de Logroño se posiciona como uno de los mercados más estables y equilibrados del norte peninsular. El desfase de apenas el 5% entre los precios de salida en los anuncios y las expectativas de los compradores nos indica que el sector en La Rioja huye de burbujas u ofertas especulativas".

"Las pretensiones de los vendedores -añaden- tocan tierra y están muy en sintonía con la capacidad financiera de la demanda real, lo que se traduce en un margen de negociación reducido pero muy sano. Ese 5% de brecha demuestra que en Logroño el mercado es firme y las operaciones se cierran con rapidez. Al no existir una sobrevaloración inicial desproporcionada en los anuncios, los compradores validan los precios casi de inmediato".

Con todo, la capital riojana se sitúa en una zona templada y segura: muy lejos de la rigidez extrema de ciudades donde apenas hay espacio para el regateo, pero también completamente a salvo de la gran brecha de hasta el 16% que arrastra alguna capital a nivel nacional.