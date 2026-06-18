La proposición del PSOE para regular el uso de teléfonos móviles encalla ante un PP que le acusa de "oportunismo"

Archivo - El Parlamento riojano se acerca a uso de móviles por los menores - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha rechazado hoy, con los votos del Partido popular, una iniciativa del PSOE para regular el uso de teléfonos móviles en los centros educativos al considerarla este partido "oportunista".

La iniciativa, que buscaba la aprobación de un marco regulador autonómico sobre el uso de dispositivos en las aulas, sí ha traducido el consenso entre los grupos políticos para continuar trabajando en la comisión parlamentaria que analiza el impacto de la tecnología en la infancia y juventud.

El portavoz socialista, Javier García, ha defendido la proposición no de ley asegurando que "no va en contra de los docentes", y preguntándose si estamos seguros de que el actual modelo educativo "está poniendo en el centro el bienestar de los niños".

Ha relatado cómo la digitalización "masiva" de las aulas se produjo en un contexto "excepcional", la pandemia. Ahora, ha añadido, distintos organismos, como la Asociación Española de Pediatría, alertan de los riesgos de una excesiva exposición a las pantallas.

"Nadie pretende que los niños crezcan al margen del mundo digital", ha dicho considerando necesario "fijar límites y criterios" porque, ha visto, "el nivel de exposición no puede depender del centro educativo".

Es necesario, ha visto, que las familias tengan "referencias claras y criterios objetivos"; porque no se trata, ha dicho, de "demonizar", sino de "regular".

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, ha abrazado la iniciativa. "Hablamos muchos de los efectos pero es necesario el conocimiento técnico", ha dicho.

De este modo, se ha referido a la comisión parlamentaria sobre el uso de dispositivos digitales en la infancia, en la que, ha dicho, los diputados han "aprendido mucho".

A este respecto, ha reconocido que "hay mucho cargo de conciencia", porque "como padres no hemos tenido información". Para Moreno, sería necesario "recuperar" esta comisión "para ver las medidas que tenemos que tomar globalmente".

"Los padres y madres no queremos otra cosa que hacerlo bien", ha visto considerando que "si algo es nocivo para la infancia no puede quedarse a la decisión de cada centro".

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Angel Alda, también se ha referido a la comisión parlamentaria a la que ha definido de "muy enriquecedora" pero de la que "no conocemos las conclusiones", porque "están durmiendo el sueño de los justos".

Ha apelado a la necesidad de "reactivarla" para que el Gobierno de La Rioja "se ponga manos a la obra", en un momento en el que "el 45 por ciento de los jóvenes reconoce que tiene dificultades para desconectarse".

La 'popular' Cristina Antoñanzas ha comenzado su intervención considerando que "las reglas de un partido no se cambian en marcha" y, por eso, ha criticado que, desde el PSOE, se pida una comisión parlamentaria y, ahora, se presente esta iniciativa.

Para Antoñanzas, "parece que" el PSOE "ha dejado de creer en esa comisión". Además, les ha acusado de "oportunismo político", ya que se presenta tras la inquietud planteada por una asociación.

Para Antoñanzas, "intentan arañar protagonismo político" mientras las familias "siguen reclamando aquello para lo que nació esta comisión" ante lo que es, ha dicho, "un desafio, pero no de los riojanos, sino de la humanidad" .

Ha considerado que "hace falta más escucha", que es "el trabajo que tiene adelante esta comisión y este parlamento".

El portavoz socialista ha cerrado el debate reconociendo sentir "desazón" porque no iba a salir adelante la proposición. A la par, ha reprochado que la comisión parlamentaria "lleva meses sin convocarse" y, desde el Partido Popular, que es quien debe hacerlo, "la tiene en el congelador".

El consejero de Educación, y diputado del Partido Popular, Alberto Galiana, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que, a pesar del voto en contra de su grupo, se impulsará la comisión parlamentaria sobre el uso e impacto de la tecnología por parte de la infancia y la adolescencia.