La propuesta del Plan de Inversiones Aeroportuarias prevé mejoras en el aeropuerto de Agoncillo en periodo 2027-2031

LOGROÑO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La propuesta del Plan de Inversiones Aeroportuarias de Aena, que se incluirá en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, contempla una inversión total 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones de euros corresponden a inversiones reguladas, mientras que el resto se destinará a actuaciones no reguladas (asociadas a la actividad comercial).

Tras el exhaustivo análisis de los técnicos de Aena, que es la empresa aeroportuaria más grande del mundo por número de pasajeros y por capitalización bursátil, los 46 aeropuertos y 2 helipuertos de Aena en España recibirán las inversiones que precisen para, como hasta ahora, cumplir todos los requisitos de capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental.

Todo ello basado en una estrategia transversal de sostenibilidad en el que los aeropuertos de Aena serán Net Zero en 2030, dentro del DORA que ahora se propone.

En el quinquenio 2027-2031, en el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo se prevé:

Actuaciones en campo de vuelo y plataforma.

Mejora de la seguridad.

Equipamiento de seguridad.

Vehículos SEI.

Incremento de la seguridad operacional.

Recrecido de pista.

Desarrollo y mejora de ayudas a la navegación.

Sistemas de información y comunicaciones.

Elementos de campo.

Sostenibilidad: climatización, migración a LED.

OBJETIVOS

La propuesta del Plan de Inversiones Aeroportuarias de Aena tendrá un impacto positivo en todo el territorio nacional, ya que llegará a todos los aeropuertos de la red de Aena. Se rige por el interés general, la calidad del servicio y la ambición de futuro que merece nuestro país.

Este ambicioso programa de inversiones se basa en tres prioridades:

Atender el incremento de tráfico aéreo demandado, escuchando a las compañías y al sector turístico.

Mejorar la experiencia de los pasajeros, para seguir avanzando en comodidad y seguridad.

Sostenibilidad medioambiental. De los 13.000 millones de euros de inversión, 1.500 millones se destinarán a proyectos tecnológicos, de innovación y de sostenibilidad medioambiental, lo que va a permitir alcanzar el hito de "cero emisiones netas" en 2030, adelantándonos veinte años al compromiso global del sector del transporte aéreo.

Las inversiones reguladas se debatirán a propuesta de Aena en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas, un procedimiento reglado por la Ley 18/2014. También se presentará en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de cada región, integrado por representantes de administraciones de ámbito nacional y local y de los sectores económico y social.

Finalizado el proceso de consultas, la propuesta de inversiones se integrará en la propuesta de Documento de Ordenación y Regulación aeroportuaria 2027-2031 (DORA) para continuar su tramitación hasta la aprobación definitiva del Consejo de Ministros.

El modelo tarifario de Aena está diseñado para facilitar las inversiones necesarias para atender la demanda futura y garantizar elevados estándares de seguridad, calidad y sostenibilidad. El objetivo de Aena es que este ciclo inversor sea compatible con la preservación de unas de las tarifas más competitivas de Europa.