'Que La Prostitución No Lleve Tu Nombre' Nueva Campaña Del Gobierno De La Rioja

'Que La Prostitución No Lleve Tu Nombre' Nueva Campaña Del Gobierno De La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Participación y Derechos Humanos, Sara Carreño ha presentado la nueva campaña institucional, realizada por el Observatorio de Derechos Humanos del Gobierno de La Rioja, con motivo del día internacional contra la trata y la explotación sexual -23 de septiembre-. La campaña. Que durará dos semanas, lleva como eslogan: 'Que la prostitución no lleve tu nombre'. Y que lanza el mensaje: "No contribuyas a crear dolor y sufrimiento. Ella no es un objeto". Todo ello bajo el hashtag "NoSeasUnoDeEllos".

La directora general ha remarcado que el objetivo central de la campaña es lanzar un mensaje a la ciudadanía, específicamente a los hombres, de que no deben consumir prostitución puesto, como Carreño ha enfatizado: "la prostitución no es como en pretty woman, no hay consentimiento, es una situación de superioridad y lo que están haciendo, por tanto, es pagar por violar mujeres*".

En la actualidad, ha proseguido, el 90 por ciento de las mujeres prostituidas en nuestro país son mujeres víctimas de trata. Dentro de ellas hay niñas tuteladas, mujeres ucranianas que huyen de la guerra... captadas por las redes y las mafias del sistema prostitucional.

Ha señalado que "esto es inhumano e intolerable. Y esto ocurre porque hay hombres que demandan la prostitución. De hecho, España es el primer consumidor de prostitución de Europa y el tercero del mundo, según la ONU".

En segundo lugar, ha continuado Carreño, se va a llevar a cabo una acción de sensibilización a pie de calle a través de un punto de información para prevenir a las menores de edad sobre la captación de jóvenes al sistema prostitucional.

Este punto de información, a cargo de Diaconía, se va a colocar del 16 al 21 de septiembre en Once de Junio de Logroño. En el mismo se realizarán actividades y dinámicas con el objetivo de sensibilizar, mediante el juego, a una población más joven, así como se informará a la población más adulta sobre la situación actual de la trata a nivel español y europeo, la afectación de derechos fundamentales que supone para mujeres y niñas, y las posibles actuaciones para identificar y denunciar este tipo de delitos.