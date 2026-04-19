La protección de la infancia y Luis de la Fuente, protagonistas de una jornada formativa de la FRF

Archivo - El seleccionador español, Luis de la Fuente. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Riojana de Fútbol (FRF) organiza para este martes, 21 de abril, (a partir de las 18,00 horas en el auditorio municipal del Ayuntamiento de Logroño) una jornada formativa de protección de la infancia con el fin de iniciar las acciones que permitan a los Delegados de Protección de los clubes de la FRF desarrollar su labor en coordinación y colaboración con la Territorial riojana.

Esta sesión formativa, con el título 'Potenciando la base de la Protección', se encuentra dentro del Programa UEFA 'Impulso Grassroots, bajo el amparo de la RFEF y con la implicación directa de las federaciones territoriales, y tiene el objetivo de asentar principios básicos como punto de partida para posteriores acciones formativas más concretas y especializadas.

Contará con un invitado de lujo: el seleccionador nacional, el riojano Luis de la Fuente, que participará en una de las mesas que conforman el foro.

Dos mesas redondas con los actores implicados en la protección de la infancia Dos mesas redondas con diferentes temáticas tratarán elementos significativos y relevantes de la protección de la infancia.

Se trata de crear un foro participativo partiendo de esas bases con la intervención proactiva de diferentes agentes e instituciones implicados en la materia: RFEF, FRF, Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, Policía Nacional, Policía Local y representantes del programa TEI en La Rioja (Tutoría entre Iguales, una estrategia educativa de prevención de violencia y acoso escolar).

Este espacio formativo está abierto también a la participación de todas las personas que integran la estructura de los clubes, a las que también compete crear un espacio seguro para los y las menores y personas vulnerables y, por su interés, al público en general.