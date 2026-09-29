La próxima semana comienzan las obras en la intersección de Vara de Rey y Pérez Galdós

Archivo - Simulación del proyecto de la rotonda de Vara de Rey - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La próxima semana, el Ayuntamiento de Logroño inicia la intervención urbana en la intersección de las calles Vara de Rey y Pérez Galdós, así como en su entorno, una actuación que "permitirá mejorar la seguridad vial, ordenar el tráfico, favorecer la movilidad peatonal y renovar completamente las infraestructuras urbanas de un entorno que en los últimos años ha adquirido un marcado carácter residencial y comercial".

Así lo ha indicado el concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, quien ha visitado la zona con motivo del inicio de los trabajos preparatorios de las obras, que comenzará a ejecutar la próxima semana la empresa Antis Obra Civil S. L. Los trabajos fueron adjudicados en agosto por la Junta de Gobierno Local por una cuantía de 1.000.397,18 euros (IVA incluido).

"Se trata de una intervención que ordena, conecta y mejora el entorno. Una actuación urbana completa que incrementa la seguridad vial y la accesibilidad, suma espacios verdes y mejora las conexiones con San Antón, con el centro intergeneracional de La Antigua Estación, con la futura intervención en la calle Belchite y con la estación intermodal", ha resaltado el concejal.

La actuación, además, contribuye a la transformación urbana que está experimentando esta zona de la ciudad en los últimos meses, con la apertura del nuevo centro intergeneracional en el espacio de la antigua estación de autobuses, la puesta a disposición de la ciudadanía de una nueva zona estancial, los Jardines de María Teresa Hernández, y la próxima peatonalización de la calle Belchite en este mismo tramo, lo que extenderá el itinerario peatonal y estancial desde la plaza de la Alhóndiga.

AFECCIONES DURANTE LOS TRABAJOS

Durante estos días se están realizando los trabajos previos al inicio de las obras, que incluyen la instalación de casetas, señalización y vallado de la zona y retirada del quiosco existente en la intersección.

El inicio de los trabajos la próxima semana conllevará diversas afecciones al tráfico, tanto rodado como peatonal, afecciones de las que se irá informando a través de los canales de comunicación del Ayuntamiento y mediante cartelería en portales y fincas.

Así, en la calle Pérez Galdós, entre Vara de Rey y San Antón, se dará paso por un lado u otro en función del avance de los trabajos. También se verán afectadas varias plazas de estacionamiento. En cuanto al transporte urbano, los trabajos conllevarán modificaciones en las líneas 5, 9 y 11, conforme al siguiente detalle: Línea 5. En sentido Valdegastea-Madre de Dios, en lugar de circular por Pío XII, los autobuses continuarán por Avenida de Lobete, Plaza Europa, Ingenieros Pino y Amorena y Vara de Rey, donde retomarán su recorrido habitual. Quedará por tanto anulada la parada 'Avenida de Colón'. Línea 9.

En sentido Las Norias-Pradoviejo, el recorrido dejará de realizar el recorrido por Pérez Galdós y continuará por su itinerario de Vara de Rey hacia Duques de Nájera. Queda, como consecuencia, anulada, la parada 'Parque Gallarza'. Línea 11.

En sentido Hospital San Pedro-Centro, en lugar de circular por Pío XII, los autobuses continuarán por Avenida de Lobete, Plaza Europa, Ingenieros Pino y Amorena y Vara de Rey, donde retomarán su recorrido habitual. Quedará por tanto anulada la parada 'Avenida de Colón'.

Finalmente, en el caso de los peatones, se informará cuando se proceda a cortar el paso por las aceras en cada intersección. Se recomienda el uso de los pasajes existentes en la zona para evitar el paso durante los trabajos de renovación de redes y pavimentación de aceras en las intersecciones.

DETALLE DE LA ACTUACIÓN

La actuación sustituye un cruce complejo con una glorieta de 35 metros de diámetro exterior y 14 metros de interior, se remodelan cinco pasos peatonales eliminando barreras, adecuando pendientes, incorporando pavimentos táctiles y direccionales. Se crea una plataforma elevada en Pérez Galdós con San Antón para reducir la velocidad del tráfico. El proyecto de reurbanización suma verde urbano, manteniendo el actual roble y plantando nuevos árboles.

Se renovarán y modernizarán las redes de abastecimiento, el saneamiento en la recogida de aguas pluviales y se sustituirá el alumbrado público existente por tecnología LED. La ciudadanía puede conocer todos los detalles de este proyecto a través de un punto informativo habilitado en el vestíbulo del centro de La Antigua Estación. A través de unos paneles gráficos y unos folletos informativos, se pueden ver los detalles de la actuación que se va a llevar a cabo.