El próximo sábado, 8 de febrero, 'igualá' de Costaleros de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén

Igualá de Costaleros de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén - HERMANDAD DE COFRADÍAS DE LOGROÑO

LOGROÑO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén de Logroño convoca a todos los interesados a participar en la 'igualá' de costaleros de Nuestro Padre Jesús Cautivo que tendrá lugar el próximo sábado, 8 de febrero, a las 10,00 horas, en la sede del Círculo de la Amistad (Calle Portales, 45, Logroño).

Esta convocatoria está dirigida a todas aquellas personas que deseen formar parte de la cuadrilla de costaleros, así como a quienes quieran conocer y vivir por primera vez esta experiencia.

La 'igualá', donde los capataces miden y organizan a los costaleros por altura para distribuirlos en las trabajaderas de los pasos, está abierta tanto a cofrades como a no cofrades, y no es necesario contar con experiencia previa.

Requisitos para asistir:

- Calzado de salida: se recomienda calzado deportivo de color negro y con suela plana.

- Pueden asistir todos los interesados, independientemente de su pertenencia a la Cofradía.

Desde la Cofradía "animamos a todos los que sientan la llamada a sumarse a esta gran familia cofrade, compartiendo un camino de fe, tradición y convivencia".