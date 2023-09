La proyección de 'El Cover' de Secun de la Rosa con su presencia da inicio a la temporada de la Filmoteca de La Rioja

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La proyección de la película 'El Cover', dirigida por Secun de la Rosa, que acompañará su exhibición, este lunes a las 19,30 horas, da inicio a la temporada de la Filmoteca de La Rioja, que han presentado está mañana el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y el programador de la Filmoteca, Félix Abel de la Cruz.

De hecho, el Día del Cine Español y el centenario de la productora cinematográfica Warner Bros protagonizarán la cartelera para este mes de octubre.

Un inicio que, de forma excepcional, comenzará el próximo lunes 2 de octubre con la proyección del musical 'El Cover' (2021) y la participación del actor Secun de la Rosa en su debut como director. Una programación "en mayúsculas de nuestra querida filmoteca" que, como ha subrayado Iturriaga, "cumple once años y contribuye a revitalizar la oferta cultural riojana a unos precios muy buenos y asequibles para que todos los riojanos puedan disfrutar de las diez películas programadas durante este mes de octubre".

Una ocasión, en la que Iturriaga y Abel de la Cruz, han querido aprovechar para agradecer el incesante trabajo del área de Promoción Cultural.

DÍA DEL CINE ESPAÑOL

La programación de la filmoteca durante el mes de octubre continuará con su ya habitual homenaje al cine español, cuyo día se celebra el 6 de octubre en todo el país, con la proyección de un total de tres películas. Así, además de 'El Cover', el martes 3 de octubre, como ha destacado Iturriaga "los espectadores, un público muy fidelizado, podrán unirse a la celebración de los cincuenta años de una de las grandes obras de nuestro cine y viajar a mediados de los cuarenta con Víctor Erice y 'El espíritu de la colmena' (1973)".

Dentro de las sinergias establecidas entre las filmotecas del país, el miércoles 4 de octubre, la sala Gonzalo de Berceo acogerá una de las restauraciones de la filmoteca de Andalucía con 'Tetralogía sevillana y C.A.79 un enigma de futuro' (1979) de Juan Sebastián Bollaín ahora en formato Digital HD. El barcelonés Secun de la Rosa volverá a firmar la programación de la filmoteca, en este caso, en su faceta más reconocida, la de intérprete. Bajo la dirección y el guión del cineasta español Álex de la Iglesia, 'El Bar' (2017) nos propone la reacción, en un lugar cotidiano y a una situación intrigante, de un gran elenco de actores como Blanca Suárez, Mario Casas, Carmen Machi, Terele Pávez, Jaime Ordóñez, Alejandro Awada, Joaquín Climent y el propio de la Rosa.

ESTRENOS SIN ESTRENAR

A lo largo de esta temporada, como ha confirmado el programador, "la Filmoteca Rafael Azcona también se unirá a otra destacable fecha del cine internacional, los 100 años de la archiconocida Warner Bros con la proyección de 10 películas de auténtico lujo y remasterizadas, una por cada década, que se podrán ver en casi todas las filmotecas del país durante este mes de octubre, noviembre y diciembre, y cuya selección y negociación con la Warner se ha realizado desde aquí, desde La Rioja".

Una celebración que comenzará el martes 10 de octubre con 'The Jazz Singer', Óscar honorario en 1927 por revolucionar la industria del cine. El martes 17 de octubre la orgullosa y oscarizada Bette Davis, "ocupará la pantalla de la filmoteca con 'Jezabel' (1938) el célebre drama de William Wyler con el que la Warner compensó a Davis por no haberla elegida para el legendario papel de Escarlata O'Hara".

El centenario de la Warner se seguirá celebrando con 'The shop around the corner' (1940) el martes 24 de octubre y 'The searchers' (1956), más conocida en España como 'Centauros del desierto', que se proyectará el miércoles 25 de octubre. Y se completará en octubre con la proyección de la historia de una de las más conocidas parejas de la vida real y el cine, 'Bonnie & Clyde' (1967), el martes 31 de octubre.

Además, continuará uno de los ciclos más queridos por el público de la Filmoteca, los Estrenos sin Estrenar, que seguirán proyectando las películas de culto con diferentes colaboradores, descubriendo cinematografías y realidades de otros países y que, en esta ocasión, "protagonizará 'Karnawal' (2020), dirigida por Juan Pablo Félix,*quien también*nos acompañará en la Filmoteca*para presentarla*y hablar sobre su película el miércoles 18 de octubre", ha señalado de la Cruz.

Con el objetivo de facilitar el acceso al cine, como ha destacado Iturriaga, "la Filmoteca retoma su agenda con una intensa y cuidada programación a unos precios asequibles de 2,5 euros por sesión y donde, además, aquellas personas que posean el Carné Joven podrán adquirir las entradas por 2 euros".

Las entradas para todas las sesiones, siempre en versión original y con subtítulos, ya están disponibles en la plataforma web: www.entradas.com y lo estarán en la taquilla de la sala Gonzalo de Berceo desde una hora antes del inicio de cada sesión. Además, las proyecciones mantienen su horario a partir de las 19,30 horas todos los martes y miércoles de octubre.