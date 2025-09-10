El 'Proyecto 1521' echa a andar con las excavaciones en Excuevas-Cuarteles, a lo largo del mes de octubre - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'Proyecto 1521' echa a andar con las excavaciones en la zona del aparcamiento frente a los edificios de Defensa y Valbuena, en la zona de Excuevas-Cuarteles, una actuación que, una vez que se ultimen tanto todos los trámites de adjudicación como las fiestas de San Mateo, se iniciarán a lo largo del próximo mes de octubre.

Como ha explicado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, "con el objetivo de transformar la parte histórica de Logroño, dotándola de nuevos usos de disfrute urbanístico a la vez que se impulsa su patrimonio, historia y cultura, el Ayuntamiento de Logroño llevará a cabo el 'Proyecto 1521'".

Se trata, ha recordado, de "un plan de regeneración urbana que va a suponer una importante transformación del entorno del Revellín y Valbuena, al tiempo que dotará a la ciudad de más zonas verdes".

De este modo, "el proyecto conlleva una notable regeneración de este entorno y posibilitará una mayor conexión entre algunos de los puntos que conforman la identidad logroñesa, partiendo del propio río Ebro hasta los enclaves culturales y patrimoniales más destacados de la ciudad".

Para continuar avanzando en su hoja de ruta, "y comenzar con su andadura", la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana ha adjudicado el contrato para la realización de las excavaciones arqueológicas necesarias para el análisis del subsuelo en el área sur del PERI 'Excuevas-Cuarteles' a la empresa Obras de Construcción e Instalaciones, S.A. por una cuantía de 99.349,09 euros (IVA incluido) bajo las directrices del arqueólogo Juan Manuel Tudanca.

La primera actuación del programa de desarrollo del plan de actuaciones del proyecto 'Logroño 1521', que cuenta con el visto bueno del Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, se centrará en el desvío de la calle Norte para liberar de circulación el espacio que será ocupado para realizar el análisis del subsuelo en el aparcamiento ubicado en la zona oeste del Cubo del Revellín, frente a los tres pabellones de la Comandancia Militar.

La actuación comprenderá lo necesario para reconfigurar la confluencia entre las calles Comandancia y General Urrutia, a la par que se mantendrá el doble sentido de la circulación en la calle Norte.

"Esto -ha añadido Sanz- supone un hito porque comienza esta andadura, con estas excavaciones para analizar ese subsuelo, para comprobar los restos arqueológicos que puede haber en esa zona, durarán aproximadamente unos seis meses".

La portavoz del Ejecutivo local ha aprovechado "para poner en valor el trabajo de los técnicos y de este equipo de Gobierno, porque, en este ambicioso 'Proyecto 1521', estamos siguiendo a pies juntillas la calendarización que en su momento describimos".

Así, ha apuntado que "este contrato fue licitado en junio, dijimos que aproximadamente en cuatro meses comenzarían las excavaciones y hoy estamos en disposición de decir que, adjudicado ya el contrato, comenzarán esas excavaciones que durante seis meses tendrán en esa zona para realizar esas catas".

Y "una vez que estén realizadas, se elaborará el estudio pertinente que dará lugar a la siguiente fase que mejorará y permitirá, a su vez, que toda esa explanada sea parte o forme parte de un entorno con zona verde, no solamente se mejorarán las conexiones con el Parque del Ebro, sino que también se dará un nuevo sentido de circulación a toda esa zona para que exista la conectividad entre General Urrutia y, como decimos, la calle Comandancia".

Durante estas excavaciones, "sí que es cierto que se verá alterado en un momento puntual el tráfico de la calle Norte, pero les puedo asegurar que esas excavaciones se harán realizando las mínimas molestias tanto para la circulación como para la zona de estacionamiento, que en este caso se va a ver afectada".

"Es una buena noticia para la ciudad de Logroño porque, como decimos, este equipo de Gobierno está cumpliendo con uno de esos compromisos, que era ese 'Proyecto 1521', para revitalizar ese espacio y someter a esa regeneración urbana esa zona que históricamente tiene gran trascendencia para la ciudad de Logroño", ha finalizado Celia Sanz.