Proyecto EDINT avanza en compartir y analizar datos entre 12 entidades locales para "mejorar calidad vida ciudadanos"

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto EDINT avanza en compartir y analizar los datos entre un total de 12 entidades locales "para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos". Una iniciativa impulsada en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que cuenta con cerca de 13 millones de financiación europea.

Logroño ha acogido este lunes la presentación del Proyecto EDINT en lo tocante a la capital riojana, que se centra en el desarrollo de infraestructuras urbanas inteligentes a representantes de la comunidad empresarial local del ámbito tecnológico, de la Universidad de La Rioja y de la Universidad Internacional de La Rioja, participantes y asociados a la iniciativa.

La jornada ha tenido lugar en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) y ha contado con la presencia del director general de Organización y Recursos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Jaime Carnicero; la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz; el concejal de Proyectos Estratégicos, Francisco Iglesias; y el director general de Tecnología e Información del Ayuntamiento de Logroño y director técnico del proyecto, Alfonso Pérez.

El Proyecto EDINT, impulsado en el marco de la FEMP, se centrará en la gestión del dato para favorecer el desarrollo de infraestructuras urbanas inteligentes, contando con la adhesión de las doce entidades locales seleccionadas: los municipios de La Coruña, Alcoy, Fuenlabrada, Jerez de la Frontera, Madrid, Málaga, Mataró, Santander, Valencia y las diputaciones generales de Badajoz y Jaén, junto con Logroño.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha subrayado que "nuestra ciudad ha sido seleccionada por su madurez tecnológica y por contar con un ecosistema empresarial y académico dinámico para liderar el Proyecto EDINT, que nos permitirá convertir la información en soluciones útiles que nos hagan mejorar en ámbitos como la seguridad, la movilidad, el comercio o la gestión de servicios públicos".

"El Proyecto EDINT nos permitirá a su vez asumir el reto de crear una Oficina del Dato '[LO-DAT]' y el espacio '[LO-LAB]', que será el corazón de nuestra estrategia digital, que se empezó a gestar en 2012 con los primeros pasos de lo que hoy es nuestra plataforma de ciudad inteligente 'Smart Logroño' como elemento principal de la integración y recolección de datos y servicios de la ciudad y pieza fundamental en lo que estamos todos ahora, que es la gobernanza del dato", ha señalado el alcalde.

En este sentido, y con el objetivo de continuar avanzando para anticiparse a los retos que plantean las nuevas tecnologías y la Administración electrónica, el Ayuntamiento de Logroño trabaja en la elaboración de una Ordenanza del Gobierno del Dato que verá la luz a finales del primer semestre de 2026.

"Esta nueva ordenanza, que se apoyará en los ejes principales del Gobierno Abierto, regulará el gobierno del dato, es decir, abordará su uso desde todas las perspectivas y velará por su correcto uso entre el Ayuntamiento y tercero como, por ejemplo, cómo se guardará esta información y a quién se podrá ceder, además de instaurar la creación de una Oficina Municipal de Gobierno del Dato", ha señalado el alcalde.

Por su parte, Beatriz Arraiz ha destacado "que es tremendamente importante lo que tiene que ver con el manejo y gestión de los datos", con esta iniciativa para la que, ha recordado, "el Ministerio de Transformación Digital dió en octubre de 2024 una subvención de forma directa a la FEMP de 13 millones de euros", valorando en este sentido que es un ejemplo "muy claro de a dónde llegan y para qué nos sirven unos fondos europeos que tan importantes están siendo para este país".

Así, ha recalcado "la importancia que va a suponer esto para la mejora de los servicios prestados por administraciones tan importantes como son las municipales".

"Esa movilidad sostenible de la que hablamos siempre, esa sostenibilidad en la prestación de servicios como el riego, la iluminación, incluso el desarrollo del ecosistema socioeconómico de una ciudad, para ser capaces también las entidades locales de optimizarlos, manejando datos y compartiéndolos entre todos, para que seguramente se puedan sacar conclusiones mejores", ha reseñado.

Como ha detallado Jaime Carnicero, "el proyecto EDINT es un proyecto de colaboración público-privada en el que participan a día de hoy 12 entidades locales, pero no 12 entidades locales individualmente consideradas, sino que cada una de las entidades locales tiene que venir de la mano de tres socios del entorno privado".

Así, ha continuado, "a través del tratamiento, la colaboración y el intercambio colaborativo de los datos que cada entidad genera, busquemos un fin, que es ni más ni menos que incrementar la calidad de vida, la convivencia de nuestros vecinos en nuestras ciudades", con "casos de uso extremadamente importantes en movilidad, servicios públicos o actividad económica".

En principio, "son las tres primeras fases de tratamiento de datos que tenemos que llevar a cabo en los próximos meses", con el horizonte en su ejecución hasta el 30 de junio del 2026, en lo que se plantea "no pero como una cuestión meramente esporádica y temporal, sino que ha venido para quedarse dentro de la FEMP", que se prevé extender a más entidades locales, "ya tenemos incluso lista de espera".

Y, en referencia al caso concreto de Logroño, Carnicero ha revelado que "no hubo duda" a la hora de seleccionar a la capital riojana, dados sus avances en este ámbito. Con el Proyecto EDINT se van a invertir con el Ayuntamiento logroñés "más de un millón de euros con diferentes medios, algunos tangibles, como es el personal que va a estar en el Centro de Excelencia y Tratamiento del Dato (CEOD), que hoy abrimos, y otros, intangibles, como plataformas o estructuras tecnológicas".

ENCUENTRO CON ENTIDADES TECNOLÓGICAS LOCALES Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA

A partir del Proyecto EDINT, las ciudades y municipios participantes pondrán en común datos de varios sectores estratégicos a través de diferentes sensores e indicadores.

Entre ellos, están la movilidad urbana sostenible, la gestión eficiente de la luz y del agua, que se podrán compartir con otras ciudades y territorios y con los ámbitos empresarial, académico, científico y tecnológico para desarrollar nuevos productos y servicios desde el dato compartido y el gobierno abierto.

Las entidades locales que participan en esta iniciativa desarrollarán acciones específicas en torno a tres grandes áreas temáticas: la movilidad inteligente mediante una combinación de algoritmia y datos de fuentes diversas, la gestión de las ciudades con mejora de la eficiencia y la sostenibilidad con la ayuda de la aportación de la Inteligencia Artificial, y la optimización de la transformación de las ciudades desde el soporte de los datos y de la IA.

"EDINT no es solo tecnología. Es colaboración público-privada, es innovación compartida. Es la oportunidad de que los datos se conviertan en un recurso común para mejorar la movilidad, la sostenibilidad y la economía local", ha apuntado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

En este sentido, la jornada de hoy en el CCR profundiza en estas materias a través de diferentes dos presentaciones técnicas, ofrecidas por Alfonso Pérez, director general de Tecnología e Información del Ayuntamiento de Logroño y director técnico del Proyecto EDINT, y por Arantxa Martín, dinamizadora del Centro de Excelencia y Oficina del Dato de Logroño (CEOD); y de una mesa redonda junto con las empresas colaboradoras y asociados a la iniciativa (JIG, Suma Info, Minsait, UR y UNIR).