Los proyectos de Ley de Presupuestos y Medidas Fiscales siguen su trámite tras rechazarse las enmiendas a la totalidad

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha defendido los presupuestos - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los proyectos de Ley de Presupuestos y Ley de Medidas Fiscales seguirán su trámite parlamentario tras rechazarse hoy, en pleno, las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, Podemos-IU y Vox.

La sesión ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda el pasado 28 de octubre, en el que murieron 69 personas, entre ellas una riojana.

Tras ésto, el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, "con el corazón aún roto" por el accidente ha defendido los proyectos de ley elaborados por el Gobierno riojano.

Un presupuesto de "certezas", ha dicho, que "define las prioridades", dado que tres de cada cuatro euros se dedican "a los pilares del Estado de Bienestar". Un presupuesto que, sin embargo, ha sido rechazado por todos los grupos políticos salvo el PP.

Durante el debate, la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, se ha referido a la huelga general, convocada para el próximo 11 de noviembre, porque el rechazo de IU a los presupuestos tiene "las mismas razones", que "no sirven para garantizar unas condiciones de vida dignas".

"Ustedes tienen claro a qué intereses sirven", ha dicho. Así, ha señalado cómo plantean "intervenir en la vivienda por el lado de la oferta", lo que "la va a supeditar al mercado". O que se incrementa más lo dedicado a la educación concertada que a la pública.

"Sólo ha nombrado a los trabajadores para hablar de esfuerzo", le ha espetado a Domínguez considerando que es "más moderado" que su "líder", Alberto Núñez Feijóo "que habla de sacrificio".

Por tanto, ha pedido la devolución de los presupuestos (con su enmienda a la totalidad), igual que el portavoz de Vox, Ángel Alda, aunque con distintos motivos.

Alda se ha mostrado convencido de que son los últimos presupuestos que presenta el PP en solitario, viendo seguro un futuro gobierno con su partido.

"No compartimos la visión de crecimiento de la economía", ha dicho refiriéndose a la desaceleración del último informe del BBVA. A Vox, ha visto, le sobran motivos para rechazar unos presupuestos que "no resuelven los problemas".

En este sentido, ha citado la falta de criterio de arraigo en las ayudas públicas, así como de la prioridad nacional en el acceso a la vivienda publica; el elevado gasto político; la deuda pública; indecisión en la defensa de la familia; y abandono del campo.

"Hoy hay más paro que con los socialistas; y el comercio está en peligro", ha dicho pidiendo a los 'populares' que "salgan a la calle y pregunten a la gente". En definitiva, ha visto que los presupuestos "no ofrecen un rumbo claro".

Tanto Alda como Moreno han tenido palabras para las personas afectadas por el accidente en Urda; así como para el nuevo consejero de Educación, Miguel Ángel Fernández. Una tónica que ha seguido el portavoz del PSOE, Javier García o la 'popular', Cristina Maiso.

Con respecto a las cuentas, el socialista ha visto una "burla" en los presupuestos. La Rioja, ha considerado, no necesita unas cuentas más altas porque "la clave no es que crezca, sino para qué crece".

Ha señalado que la cifra que recibe del Gobierno central se usa para "una rebaja de impuestos a los que más tienen"; y se ha referido al precio de los comedores escolares, a la cabeza en España.

"En vivienda crece el presupuesto pero bajan las ayudas a inquilinos y las de emergencia", ha dicho. Ha sumado una "amnistía fiscal de facto" que hará que "los aplausos por la bajada de impuestos se conviertan en reivindicaciones a futuro".

Ha considerado que se "ningunea" el Hospital de Calahorra; y que es necesario dinamizar la política industrial. Ha pedido que se "retiren" porque no garantizan un "futuro próspero".

Distinta ha sido la apreciación de Maiso que, además, ha visto que el resto de grupos habían desarrollado mítines. Ha clamado ante el hecho de que se pidan la devolución de los presupuestos más altos y más sociales.

"Más allá de los datos significa que nuestra tierra vuelve a caminar por la senda de la estabilidad", ha resaltado contrastando con el hecho de que el Gobierno central no ha sido capaz de sacar adelante presupuestos.

"Crecemos, recaudamos más con menos impuestos y lo hacemos sin hipotecar el futuro de los riojanos", ha clamado considerado que el resto de grupos no presentan alternativa. "Y devolver un presupuesto sin alternativa sólo paraliza las inversiones", ha dicho.

Por eso, ha rechazado las enmiendas a la totalidad, que abocarían, ha visto, a una prorroga de los del año anterior y echarían por tierra el acuerdo con los profesionales del Servicio Riojano de Salud; y ha ensalzado una cuentas que aumentan el gasto sanitario por habitante y "refuerzan" la Atención Primaria.

Ha citado más apoyo a la universidad; 26 millones para nuevas infraestructuras educativas; crecimiento de más de un diez por ciento de los Servicios Sociales; y duplicación del de Vivienda para finalizar las 126 viviendas sociales o seguir con el Plan Revive.

Los presupuestos, ha visto, no son sólo cifras sino suelo industrial; un aumento de las inversiones reales; y ejecución. "Las obras se concluyen y la inversión crece año tras año", ha clamado.

Ha anunciado su voto en contra y, a la vez, ha tendido la mano para el proceso de enmiendas parciales, que comienza tras el pleno de hoy y supondrá que los grupos pueden realizar aportaciones al presupuesto.

LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS

Tras el debate de las enmiendas a la totalidad de la Ley de Presupuestos se ha sucedido el debate de las presentadas por PSOE, Vox y Podemos-IU a la Ley de Medidas Fiscales.

El diputado de IU Carlos Ollero ha visto que se ha presentado con una "absoluta ausencia de visión social que está perpetuando una situación de desigualdad social y económica" y que "renuncia a los ingresos de los grandes patrimonios".

Ha incidido en que no solucionan "la imposibilidad de acceder a una vivida digna a precios razonables"; y ha visto cómo "lo más grave la supresión de la moratoria para las macrogranjas sin debate, ni análisis, y sin ningún tipo de estudio".

Desde Vox, Héctor Alacid ha pedido que "nadie se confunda" al coincidir con el voto en contra con PSOE e IU. "La izquierda le devuelve por el mantra de que el Gobierno cobra poco y gasta poco; nosotros creemos que los riojanos pagan mucho y no reciben lo que merecen", ha explicado.

Ha calificado la Ley de Medidas Fiscales como un cajón de sastre de dieciséis artículos que modifica dieciséis leyes "por la puerta de atrás, y sólo dos son fiscales"; y de "propina" las deducciones.

La socialista Sara Orradre ha visto un modelo fiscal "caduco", con una "deflactación que supone una reducción de los ingresos" y que "al aplicarse sin topes de renta beneficia más a quienes más ganan".

Ha citado que suben las tasas a la agricultura ecológica; se crean tasas para la recogida de perros y fertilizantes; y ha clamado ante que se den facilidades fiscales a las salas de juego pero no se incluyan las deducciones a familias anunciadas por Capellán en septiembre.

El 'popular' Carlos Cuevas ha creído que, desde la oposición, se piensan que "el dinero publico es suyo" y ha abogado por que "los ciudadanos decidan libremente qué hacer con el dinero que han ganado".

Ha calificado el discurso de IU de "cutre y del siglo XIX". "Ustedes tienen el corazón partido, dicen no hay ocupación y, por otro lado, que se ayude a las personas que no tienen vivienda", preguntándose entonces "dónde están". A Vox le ha acusado de querer "meter con calzador la prioridad nacional".

Llegada la votación, se han rechazado todas las enmiendas a la totalidad, que se han votado de forma conjunta, con los votos del Partido Popular.