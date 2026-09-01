Capellán anuncia una nueva Ley de Medidas Fiscales que aumente las deducciones por nacimiento de hijo

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, durante la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región 2026 - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha anunciado hoy una nueva Ley de Medidas Fiscales que aumente las deducciones por nacimiento de hijo y establezca deducciones fiscales para familias numerosas y monoparentales.

Capellán, cuya intervención copa hoy el Debate sobre la Política General del Gobierno de La Rioja (conocido como el Debate sobre el Estado de la Región), que se desarrollará durante dos jornadas, ha avanzado distintas medidas que se reflejarán en los Presupuestos de La Rioja del año 2027.

Entre éstas, una nueva Ley de Medidas Fiscales "de apoyo a las familias" que "aumentará el mínimo personal y familiar; establecerá deducciones fiscales para familias numerosas y monoparentales así como para la contratación de empleados del hogar; o deducciones para actividades extraescolares".

Junto a esto ha anunciado que se reducirán los tipos impositivos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales con el objetivo de rebajar un uno por ciento todos los tipos de este impuesto hasta 2030 "para continuar impulsando desde el punto de vista fiscal el acceso de los jóvenes a la vivienda".

En su intervención de hoy, que ha comenzado a las 11:00 horas y poco después de las 12:00 horas ha pedido un receso, las primeras palabras de Capellán han estado dedicadas a Ceuta. España, ha dicho, "vive una grave crisis, Ceuta es una ciudad desesperada" que vive una "crisis de seguridad".

Ha definido la situación de los ceutís de "verdaderamente pavorosa" de la que, ha visto, "no pueden ser ajenas el resto de ciudades". Como "español" ha querido mostrar todo su "apoyo y afecto" a Ceuta así como el deseo de que los ceutís recuperen "una normalidad que nunca deberían haber perdido".

Con respecto a La Rioja, Capellán ha elegido como compromiso para explicar lo que significa "construir juntos" la implantación del Grado de Medicina, porque, ha dicho, "no es solo un nuevo grado, es fortalecimiento de ecosistema sanitario".

De este modo, ha seguido relatando los avances en Sanidad, destacando el Servicio de Neurología, que este año estará en funcionamiento tras adquirir el equipamiento por 2,2 millones o el Centro Adoración Sáenz como ampliación del Hospital San Pedro.

Además, ha anunciado que el proyecto de presupuestos de 2027 incluye un incremento de treinta millones euros en el capítulo que financia el personal sanitario de nuestra Comunidad Autónoma. "Es decir, un 6,5 por ciento más para los profesionales sanitarios que en el actual ejercicio", ha resaltado.

De este modo, ha añadido, el presupuesto de Sanidad va a verse incrementado, en total, en setenta millones de euros respecto a 2026, alcanzado "la cifra récord de 749 millones de euros destinados a atender la salud de los riojanos".

Se ha detenido en el Plan de Salud Mental, anunciando "una importante novedad", la creación, a través de un contrato, de veinte plazas de residencia de geronto-psiquiatría para la atención específica de personas mayores.

También en atención a menores, Capellán ha informado de que se ha pasado de las 555 plazas públicas existentes en centros de día en La Rioja, al inicio de la presente legislatura, a las 722 que se van a alcanzar en 2027, lo que supondrá un incremento del 30,09 por ciento en cuatro años.

"Las personas, su cuidado y asistencia, así como la mejora del sistema público y de las infraestructuras son nuestro leitmotiv, el fin al que dedicamos importantes esfuerzos y recursos -por desgracia finitos-, siempre con el objetivo de ofrecer la mejor calidad de vida posible a los riojanos, desde niños a mayores", ha manifestado.

Ha señalado que la dotación de la Consejería de Educación y Empleo alcanza en 2026 los 428,46 millones de euros, frente a los 366,65 millones de 2023; "un 16,86 por ciento de incremento en lo que va de legislatura, para seguir fortaleciendo nuestro sistema educativo".

En este sentido, ha concretado que, en el curso 2025/2026 han trabajado 5.434 docentes en la educación pública y 1.481 en la concertada, lo que supone que respecto al curso 2021/2022, la red pública ha incorporado 851 docentes, un incremento del 18,57 por ciento.

En educación de cero a tres años ha anunciado que en el proyecto de presupuestos para 2027 se incrementará la partida destinada a bono infantil en otros 500.000 euros, de modo que la cuantía total superará los doce millones.

Y también en Educación, ha recordado que se ha licitado por 42 millones el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional Valle del Cidacos en Calahorra, "uno de los proyectos estratégicos de esta legislatura".

El Plan de Infraestructuras Educativas de La Rioja 2027-2031 ascenderá a 150 millones de euros, ha dicho anticipando que, para ello, se empezará por consignar 25 millones de euros para el año 2027.

En universidad se ha referido al Instituto de Investigación creado en la UR en la presente legislatura de Química (IQUR), al que se va a "ampliar la cobertura hasta 2027 incluyendo en los próximos presupuestos 80.000 euros para seguir apoyando su financiación".

Capellán se ha referido, después, al gasto social para indicar que "ha alcanzado un récord histórico de inversión de 1.321,18 millones de euros". "Es decir", ha dicho, "entre 2023 y 2026 se ha incrementado en 172,71 millones de euros". Ha anunciado que en los presupuestos de 2027 se superará "muy ampliamente".

El presidente, dentro de la actividad parlamentaria, se ha detenido en destacar la aprobación de la Ley de Medidas de Simplificación Administrativa, Mercado Abierto y Calidad Normativa de La Rioja, definiéndola como "un hito muy importante en esta legislatura".

Ha anunciado que se va a buscar "aliados" en la reducción de carga burocrática. "Vamos a contar con los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, y las entidades del tercer sector en el ejercicio de tareas administrativas que nos permitan reducir plazos y cargas a ciudadanos y empresa de manera muy significativa", ha dicho.

Ha recordado que el Gobierno riojano ha bajado catorce veces los impuestos en tres años a todos los riojanos, de forma que "La Rioja es la comunidad con menor presión fiscal sobre la vivienda tras Madrid y la que presenta el menor IRPF por debajo de 45.000 euros de renta".

"Hoy La Rioja es la comunidad que más ha avanzado en competitividad fiscal en los dos últimos años y encabeza con Madrid y País Vasco el escalafón de las regiones con los impuestos más bajos de España", ha dicho.

Pero además, ha dicho, se está "estamos recaudando más" porque "cuando se bajan los impuestos las empresas invierten más y las familias gastan más".

Así, ha dicho, "solo en impuestos cedidos se ha recaudado un 10,95 por ciento más en la legislatura. Y en los impuestos recaudados por la Agencia Tributaria (IRPF, Sociedades, IVA, impuestos especiales) ha habido un incremento del 29,17 por ciento entre 2024 y 2026 (mientras en España ha sido una media del 21,5 por ciento).

El presidente riojano ha hablado, también, de empresa anunciando un nuevo Plan Iniciativa PYME, dotado con 5 millones de euros de financiación FEDER, orientado a impulsar la competitividad empresarial, la inversión productiva y el desarrollo de nuevas áreas de actividad económica.

Y en el ámbito de la transición climática, se impulsará, ha avanzado, el Plan ATENEA que permitirá la movilización de más de 21 millones de euros para la Adaptación Climática de los Centros Públicos.