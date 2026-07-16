El PR+Riojan@s advierte del "deterioro de la red de abastecimiento de Valdemadera" y reclama "una solución integral" - PR+RIOJAN@S

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) ha advertido este jueves del "deterioro que presenta la red de abastecimiento de agua de Valdemadera" y ha exigido a las administraciones competentes "una actuación integral que permita modernizar las infraestructuras y garantizar un suministro seguro, estable y con todas las garantías para los vecinos".

El secretario general de PR+Riojan@s, Iván Herrero, ha visitado Valdemadera junto al teniente de alcalde del municipio, Javier Navas Bachiller; la portavoz local, Desirée Hernández Bachiller; y el concejal de Cervera del Río Alhama, Néstor Alfaro, para conocer de primera mano la situación del sistema de abastecimiento de agua y comprobar sobre el terreno las numerosas deficiencias que presenta esta infraestructura esencial para el municipio.

Durante la visita, los representantes de PR+Riojan@s han podido constatar "el estado del manantial, las conducciones y el depósito municipal", así como "las carencias que desde hace años vienen denunciando los vecinos".

Navas Bachiller ha explicado que "el sistema de abastecimiento presenta importantes problemas de conservación y mantenimiento". Entre ellos destacan "la insuficiente protección del manantial, varios tramos de conducción sin soterrar, deficiencias en la arqueta de captación, el deterioro del depósito municipal y las pérdidas de presión que obligan a algunos vecinos a instalar bombas particulares para poder recibir agua en sus viviendas".

A estas deficiencias se suman "las continuas obstrucciones y averías en la conducción principal, así como fugas de agua que dificultan garantizar un suministro estable durante todo el año".

Esta situación provoca que, "en determinadas ocasiones, sea necesario abastecer a la población mediante camiones cisterna, una medida que únicamente debería utilizarse en situaciones excepcionales".

Además, PR+Riojan@s muestra su "preocupación por la situación administrativa del abastecimiento".

Según la información recopilada, "no consta una concesión vigente que ampare el aprovechamiento del manantial ni la autorización correspondiente para uno de los sondeos conectados a la red municipal". Del mismo modo, "tampoco existe constancia de la regularización completa del sistema de tratamiento y vertido de las aguas residuales".

Al respecto, Hernández Bachiller ha afirmado que "los vecinos de Valdemadera tienen derecho a disponer de un abastecimiento de agua seguro, estable y con todas las garantías sanitarias". "No podemos seguir conviviendo con problemas que llevan demasiado tiempo sin recibir una solución definitiva", ha añadido.

Por su parte, el secretario general de PR+Riojan@s, Iván Herrero, ha destacado que "garantizar un servicio público esencial como el abastecimiento de agua no puede depender del tamaño del municipio".

"Los pequeños pueblos -ha recalcado- también tienen derecho a contar con infraestructuras modernas, seguras y adaptadas a las necesidades de sus vecinos. Es el momento de que las administraciones competentes actúen con responsabilidad y planificación".

Por ello, PR+Riojan@s solicita al Ayuntamiento, al Gobierno de La Rioja y al Consorcio de Aguas y Residuos "que impulsen de forma conjunta un proyecto integral para regularizar la situación administrativa, modernizar la red, eliminar las pérdidas de agua, mejorar la presión del suministro y garantizar un servicio digno y seguro para todos los vecinos de Valdemadera".

PR+Riojan@s "continuará realizando un seguimiento de esta situación y defenderá cuantas iniciativas sean necesarias para que Valdemadera disponga de unas infraestructuras hidráulicas dignas, seguras y preparadas para el futuro".