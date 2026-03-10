PR+Riojan@s advierte "pérdida de 700.000 euros de suelo de VPO en Logroño al estar tasado con módulo un 20% más barato"

El concejal del PR+Riojan@s en el Ayuntamiento de Logroño Rubén Antoñanzas - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+Riojan@s) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha criticado este martes que la ciudad ha perdido 700.000 euros de ingresos procedentes del suelo vendido para construir vivienda protegida al estar tasado con el módulo de 2024, que es un 20% más barato que el actual.

Antoñanzas, en rueda de prensa, ha precisado que se adjudicaron seis solares entre junio y septiembre de 2025 -tres enajenados por adjudicación directa- en La Cava, Fardachón, Pedregales este, Portillejo II y Calleja Vieja, cuyo precio de licitación ascendía a 3,4 millones de euros.

Según ha detallado, para tasar el suelo se tuvo en cuenta, entre otros factores, el módulo que el Gobierno de La Rioja aprobó en enero de 2024, que se aumentó de 1.193 a 1.718 euros el metro cuadrado, es decir, un 44% más.

Sin embargo, dos meses después de que se adjudicaran las últimas parcelas, en noviembre de 2025, volvió a subirlo un 20%, hasta los 2.062 euros m2.

El edil riojanista ha recordado que para fijar el precio de licitación del suelo, el Ayuntamiento de Logroño establece un porcentaje de tasación de entre el 15 y 20 por ciento sobre el valor máximo del edificio y, en esta ocasión, se optó por el más bajo: el 15%.

"No nos oponemos a que se venda al precio más bajo porque entendemos que lo que se pretendía era facilitar la construcción de VPO y dar margen a las empresas para promover las viviendas protegidas", ha reconocido Antoñanzas.

En opinión del portavoz riojanista, "es sorprendente que el Gobierno de La Rioja subiera el precio máximo de la VPO pocos meses después de adjudicar el suelo. Esto provoca un doble perjuicio: Logroño ingresa menos por vender suelo público más barato y los compradores acaban pagando viviendas mucho más caras".

"El Partido Popular ha encarecido la vivienda protegida un 73% desde que está gobernando y ha permitido que Logroño pierda con esta última subida 700.000 euros que podrían haberse destinado a inversiones en los barrios de la ciudad", ha criticado Antoñanzas.

Ha calificado de "injusta" y "sorprendente" esta situación, ya que "el Ayuntamiento de Logroño ha sido muy generoso con las empresas al poner la tasación más baja y las condiciones más ventajosas".

"No es razonable -ha añadido- que el PP cambie las reglas del juego de la noche a la mañana, con el agravio que provoca a los logroñeses, al vender su suelo más barato y tener vivienda protegida más cara".

EXPLICACIONES "INSUFICIENTES".

De otro lado, Antoñanzas ha lamentado "el silencio del alcalde ante el roto que ha hecho el Gobierno de La Rioja a la ciudad y el que sigue manteniendo sobre el proceso de adjudicación de las 104 viviendas de protección oficial".

"Las explicaciones que dio en el pleno siguen siendo insuficientes. No nos aclaró por qué no ha favorecido la publicidad y concurrencia en la adjudicación de VPO, ni cómo es posible que de los 2.310 inscritos que hay en el IRVI, solo 1.400, según los datos del Gobierno, se enterasen", ha censurado.

Para Antoñanzas, "lo primero que tiene que hacer el alcalde es dar a conocer la lista de los compradores de las 104 VPO que ya se han vendido".

"Es la única forma de borrar toda sombra de sospecha porque cada vez que indagamos más en los expedientes tenemos más dudas sobre el proceso. Y cada día que pasa sin conocer el nombre se mantienen especulaciones sobre que los compradores puedan estar vinculados al Gobierno de La Rioja o al de Logroño", ha concluido.