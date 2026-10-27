El PR+Riojan@s apoya al campo en sus movilizaciones "ante el abandono al sector de los Gobiernos central y regional"

LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) apoya al campo riojano y a las organizaciones convocantes de las movilizaciones de los próximos días en sus protestas "contra la falta de rentabilidad de sus explotaciones por el encarecimiento de los costes y la competencia desigual con los productos procedentes de fuera del territorio europeo".

"Los agricultores y ganaderos riojanos llevan meses diciendo que no pueden más, ni reciben un precio justo por la uva, ni por el cereal, ni por tantos productos tradicionales en nuestra agricultura que han sido condenados a la desaparición como la remolacha", apunta la presidenta riojanista, Rita Beltrán.

A esto se suma que las respuestas de los Gobiernos central y autonómico se quedan cortas. En concreto, las ayudas del Ejecutivo del popular Gonzalo Capellán "no alcanzan ni en importes ni a todo el sector, con subvenciones irrisorias desde 1.000 euros que pueden ser un pequeño parche pero no solucionan el problema", subraya.

La formación regionalista subraya que el problema es estructural y no se resuelve con ayudas puntuales, ya que el encarecimiento de costes como el combustible, los fertilizantes y la mano de obra, sumados a la burocracia y la competencia internacional, dificultan rentabilizar la alimentación.

El PR+Riojan@s sigue considerando que acuerdos como el alcanzado entre Europa y otras zonas exteriores, como Marruecos o Mercosur, "no hacen más que complicar la labor de nuestros agricultores y ganaderos, y compiten en desigualdad ya que estos productos no cumplen las mismas exigencias ambientales, laborales y sanitarias".

Además, el Gobierno de España debe hacer "cumplir de verdad la Ley de la Cadena Alimentaria, y elaborar planes que ayuden a equilibrar producción y demanda, así como exigir una Política Agraria Comunitaria más justa para nuestros agricultores y ganaderos".