El PR+Riojan@s celebra la liberación de la AP-68 pero lamenta el elevado coste de prolongar la concesión quince años

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+ Riojan@s) valora "positivamente" la liberación de los peajes de la autopista AP-68, a su paso por La Rioja, prevista para este miércoles 11 de noviembre, "una medida histórica que permitirá mejorar la movilidad, favorecer la seguridad vial y reducir los costes de desplazamiento de miles de familias, trabajadores, autónomos y empresas riojanas".

La presidenta riojanista, Rita Beltrán, señala que "la liberación de la AP-68 es una buena noticia para nuestra comunidad, pero no podemos olvidar que los riojanos hemos tenido que seguir pagando durante quince años más por una autopista cuya concesión debería haber terminado en 2011".

Sin embargo, "en el año 2000 el Gobierno de España, un gobierno del Partido Popular presidido entonces por José María Aznar, decidió prolongar la concesión hasta noviembre de 2026, imposibilitando su liberalización previamente".

En las últimas dos décadas las administraciones públicas han destinado importantes recursos económicos a financiar bonificaciones para vehículos ligeros y transporte pesado, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y mejorar la seguridad vial en la carretera nacional 232. Desde 2007, estas ayudas han supuesto un gasto público acumulado de casi 87 millones de euros, a los que hay que añadir los peajes abonados directamente por ciudadanos y empresas.

Beltrán recuerda que "de no haberse prorrogado su concesión, la autopista habría sido gratuita desde hace quince años y este millonario gasto público se podía haber invertido y destinado a la sanidad, educación, mejoras de las infraestructuras y, posiblemente, hubiésemos contado con menos accidentes y menos fallecimientos y heridos en la N-232".

UNA AUTOVÍA QUE NO VERTEBRA BIEN LA RIOJA

El PR+ Riojan@s considera que la gratuidad de la AP-68 debe ir acompañada de una planificación que garantice su aprovechamiento en todo el territorio riojano, ya que los escasos enlaces actuales "no vertebran adecuadamente la región, como hemos denunciado tantas veces". Zonas como la comarca de Cervera y los entornos de Alcanadre, San Asensio, Ollauri y Briñas necesitan un acceso directo a la autovía a la mayor brevedad posible.

Los regionalistas reconocen algunos puntos avanzados por el Ministerio de Transportes como la actualización del área metropolitana de Logroño con nuevas conexiones realizadas en los últimos años en el entorno de Fuenmayor y Navarrete, Lardero, Recajo o Villamediana de Iregua, algunos pendientes de abrirse al tráfico, y los proyectos en Aldeanueva y de mejora en Haro.

Beltrán afirma que "los diferentes gobiernos de España y La Rioja, tanto del PP como del PSOE, suspenden en la gestión por llegar a este momento tan ansiado sin estar correctamente vertebrada y conectada La Rioja Alta y La Rioja Baja. El Partido Popular, por su actitud pasiva en sus exigencias y reivindicaciones al Ministerio, y el PSOE, por no haber ejecutado con más celeridad las obras de accesos y concesiones tan necesarias".

ESPECIAL PREOCUPACIÓN POR LA COMARCA DE CERVERA

Especial preocupación genera la situación de la comarca de Cervera del Río Alhama, que sigue necesitando una conexión adecuada con esta infraestructura. En este sentido, el secretario general del PR+Riojan@s, Iván Herrero Sanz, reclama que se estudie y concrete un nuevo enlace con la carretera LR-285, que permita mejorar las comunicaciones de la comarca y facilitar los desplazamientos de vecinos, trabajadores y empresas.

"Las administraciones no pueden seguir olvidándose de aquellas comarcas más aisladas y el valle del Alhama-Linares y sus empresas necesitan una conexión directa con la autovía".

Por su parte, el PR+Riojan@s reitera su compromiso con unas infraestructuras modernas, seguras y accesibles que contribuyan a vertebrar nuestra comunidad y garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los municipios.