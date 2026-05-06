El PR+Riojan@s condena el ataque contra la vivienda de la portavoz de las reivindicaciones vecinales de Manjarrés

Ataque sufrido a la vivienda de la portavoz de las reivindicaciones de Manjarrés - PR+

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) condena el ataque que ha sufrido Laura Velasco, la vecina de Manjarrés que ejerce como portavoz del movimiento vecinal contra la instalación de una fábrica de hormigón en la localidad, después de que en las últimas horas hayan aparecido rotos los cristales de las ventanas de su vivienda.

La presidenta del PR+Riojan@s, Rita Beltrán, ha conversado telefónicamente con la afectada, a quien ha trasladado su solidaridad y apoyo. "En nuestra sociedad no cabe la violencia y menos por una cuestión de opinar diferente. Este ataque solo buscar callar y coaccionar a quienes alzan la voz en defensa de los intereses colectivos de sus vecinos. Nuestra Constitución recoge la libertad de expresión y de opinión y nadie puede coartarlas. Laura y sus vecinos ya saben que cuentan con el apoyo del PR+Riojan@s y esperamos que hechos como este no se repitan", ha indicado.

Estos hechos se producen tan solo unos días después de que el pasado jueves 30 la empresa Soluciones en Prefabricados Industriales SL (SOPREIN) comunicara al Ayuntamiento de Manjarrés su decisión de no instalarse finalmente en la localidad, tras haber escuchado el clamor vecinal en contra de la misma.