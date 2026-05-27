PR+Riojan@s critica "el abandono sanitario al que el Ejecutivo popular está sometiendo a Cervera y su entorno" - PR+RIOJAN@S

LOGROÑO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PR+Riojan@s, Iván Herrero Sanz, y el concejal de Cervera del Río Alhama, Néstor Alfaro, se han reunido para abordar "el abandono sanitario progresivo al que el Gobierno de La Rioja y el Consistorio municipal están sometiendo a la población de la zona".

Entre las cuestiones abordadas se encuentran la necesidad de dotar a Cervera y sus pedanías de recursos sanitarios mínimos para poder afrontar situaciones de emergencias médicas hasta la llegada de los efectivos de Urgencias del Servicio Riojano de Salud. Entre estos recursos mínimos incluyen la instalación en el núcleo urbano y en las pedanías de Desfibriladores Externos Semiautomáticos (DESA).

El grupo municipal de VINEA, formación regionalista que recientemente anunció la integración de sus concejales al proyecto del PR+Riojan@s, en el Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama ha vuelto a registrar una solicitud para la instalación de este tipo de sistemas tras el rechazo sufrido el pasado mes de diciembre de 2025, cuando la moción presentada por VINEA fue tumbada por los votos en contra del Partido Popular y +Rincón de Olivedo.

"En aquel pleno el alcalde y su equipo votó en contra alegando que ya estaba en sus planes la instalación de varios DESA. Sin embargo, medio año después sigue sin haber ningún avance".

Para el PR+Riojan@s resulta "incomprensible" que una medida "que busca salvar vidas y proteger a los vecinos en situaciones de emergencia médica fuera rechazada por el equipo de Gobierno y considera falso que su intención fuera instalarlos teniendo en cuenta que todavía no lo ha hecho".

Recuerdan que esta localidad, como muchas otras de la comunidad autónoma, multiplican su población con el buen tiempo y en momentos como las fiestas patronales, son muchos los vecinos y visitantes que se beneficiarían de esta protección.

La formación recuerda que "las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad y que, en una zona rural como la comarca de Cervera, donde los servicios médicos de urgencia enviados por el 112 pueden demorarse por la distancia, contar con estos equipos en la vía pública es una necesidad vital, no un capricho", indica Iván Herrero, secretario general del PR+Riojan@s.

"No podemos entender cómo el PP y su socio +RO dieron la espalda a una iniciativa tan básica de salud pública. Localidades cercanas como Alfaro, aún estando mucho más cerca de hospitales como el de Calahorra, cuentan con casi una decena de desfibriladores. Mientras tanto nuestros vecinos de Cervera y sus barrios no merecen ser menos ni estar desprotegidos", señala Néstor Alfaro, uno de los concejales regionalistas de Cervera.

Como viene denunciando el PR+Riojan@s, el Ejecutivo popular de Capellán y sus responsables locales, "siguen descuidando la salud de toda la población riojana, especialmente en aquellos lugares menos accesibles".

Para Alfaro, "queda demostrado, una vez más, que este alcalde está mucho más centrado en sus intereses con el Partido Popular en Logroño que en la realidad cerverana y su pensamiento es tan simple que sistemáticamente bloquea propuestas de la oposición en detrimento del bienestar de los vecinos de Cervera".

Los regionalistas proponen "una instalación ambiciosa, con la instalación de los dispositivos DESA en puntos accesibles, visibles y señalizados las 24 horas, tanto en Cervera como en cada una de sus pedanías, y asegurar las revisiones periódicas que marca la normativa para que los equipos estén siempre operativos". También consideran importante, formar a la ciudadanía en primeros auxilios y uso de este tipo de desfibriladores, especialmente para el personal municipal, colectivos, asociaciones y vecinos interesados.