El PR+Riojan@s critica "el abandono del solar del antiguo silo de Nájera y propone hacer un "aparcamiento digno" - PR+RIOJAN@S

LOGROÑO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miembros del PR+Riojan@s residentes y trabajadores en Nájera junto al secretario general, Iván Herrero Sanz, han visitado el solar del antiguo silo de la ciudad. Allí han comprobado de primera mano "el estado de abandono en el que se encuentra este espacio municipal, convertido desde hace tiempo en un aparcamiento improvisado y, lamentablemente, también en un punto habitual de vertido de basuras y residuos".

Los regionalistas critican que el solar, de titularidad municipal, "carece de cualquier tipo de acondicionamiento, delimitación o señalización". Actualmente "es un terreno de tierra utilizado como parking sin organización alguna y donde, de manera constante, aparecen enseres, restos de obra, basura y todo tipo de desechos".

"Nájera no se merece esta imagen tan deplorable, ni sus vecinos tienen que aguantar esta situación insostenible", indica la presidenta del PR+Riojan@s, Rita Beltrán.

Desde el PR+Riojan@s señalan que, aunque en ocasiones el Ayuntamiento retira los residuos tras las quejas vecinales, "el problema vuelve a repetirse al poco tiempo porque no existe una solución real ni medidas de prevención". Además, critican "que no haya carteles informativos ni vigilancia que impidan convertir este espacio en un auténtico vertedero al aire libre".

La "preocupación vecinal" aumenta especialmente porque "muchos niños juegan habitualmente en esta zona, con el peligro que supone la presencia de basura, hierros, restos de obra, cristales y otros elementos peligrosos que pueden provocar accidentes", indica Beltrán. Además, apunta que "resulta incomprensible que un espacio frecuentado por familias y menores presente este nivel de abandono y riesgo".

Además, desde el PR+Riojan@s recuerdan que en las inmediaciones del solar se encuentra la escuela infantil, "por lo que consideran todavía más urgente actuar en esta zona". Los regionalistas defienden que este espacio "podría convertirse en un servicio muy útil para las familias, creando un parque infantil seguro y acondicionado, además de un aparcamiento ordenado que facilite el acceso diario y mejore la seguridad y comodidad tanto de vecinos como de padres y madres que utilizan estas instalaciones".

"Los vecinos están cansados de convivir con suciedad, malos olores y una imagen de abandono impropia de una ciudad como Nájera", señala Iván Herrero, quien considera que "no basta con limpiar de vez en cuando; hay que actuar de raíz y dignificar esta zona".

Por ello, el PR+Riojan@s propone "una actuación integral en el solar del antiguo silo que permita transformar este espacio en una zona útil y moderna para la ciudad". La propuesta incluye la creación de un aparcamiento acondicionado y delimitado correctamente, con plazas organizadas, iluminación y accesos adecuados, así como la habilitación de un espacio verde y un parque infantil adaptado para el disfrute de las familias durante todo el año, tanto en invierno como en verano.

Los regionalistas defienden que Nájera "merece espacios públicos cuidados, seguros y pensados para mejorar la calidad de vida de los vecinos, apostando por recuperar zonas degradadas en lugar de permitir que continúen deteriorándose".

"El Ayuntamiento debe escuchar a los vecinos y actuar con responsabilidad. Este solar no puede seguir siendo símbolo de abandono y suciedad cuando podría convertirse en un espacio útil, agradable y necesario para la ciudad", concluyen desde el PR+Riojan@s.