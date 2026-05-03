PR+Riojan@s critica la "deshumanización" a la que "en los últimos meses se está sometiendo a los usuarios del San Pedro"

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) ha criticado que "en las últimas semanas ha recibido información de pacientes y familiares atendidos en el hospital universitario San Pedro de Logroño quejándose de una atención muy precaria que, hasta la fecha, no habían vivido".

Entre las cuestiones que dichos usuarios de este centro sanitario de referencia denuncian, dicen los regionalistas, se encuentran una "deshumanización" en la atención en Urgencias donde "muchas veces se 'aparca' al paciente en una camilla dura y estrecha y ahí espera decisiones, pruebas o resultados durante horas".

Esta forma de atender "implica en muchas ocasiones aumentar el dolor y los padecimientos de quien precisa de atención médica".

En esas quejas, señalan, "una persona nos decía que parece que la dignidad y el bienestar de los pacientes desaparece, especialmente con las personas mayores o los enfermos crónicos, como si se les culpabilizara de la difícil situación que atraviesan, algo que nunca debería pasar".

Los hechos denunciados "no son aislados ni puntuales".

"Se trata de una práctica reiterada, especialmente en los últimos meses, en la que los más afectados suelen ser personas intervenidas quirúrgicamente en fechas previas, con patologías complejas, movilidad reducida o dolores severos, que permanecen durante horas e, incluso, jornadas completas en camillas rígidas, estrechas e inadecuadas para sus dolencias o para estancias prolongadas", dicen desde PR+Riojan@s.

Esto "supone un trato indigno que agrava el sufrimiento físico, incrementa la angustia emocional y puede afectar negativamente a la evolución clínica de los pacientes, porque no estamos ante una mera incomodidad, sino ante una vulneración de la dignidad de esas personas".

Desde el PR+Riojan@s "nos preguntamos si estas situaciones obedecen a una falta de protocolos, a que faltan camas adecuadas, a que la gestión de los recursos es ineficaz, a que falta personas para acondicionar esas camas y trasladar a los pacientes, a recortes en la ropa de cama o un compendio de todas ellas".

Para la presidenta del PR+Riojan@s, Rita Beltrán, "una vez más, vemos como la consejera de Salud, María Martín, está más pendiente de presumir de nuevos servicios y anunciar ampliaciones, mientras sigue dejando de lado el refuerzo de personal y la gestión de los recursos, los y las riojanas merecemos una atención de calidad en todos los ámbitos y no solo una supuesta excelencia en unos pocos".

"No es de recibo saber que formamos excelentemente a profesionales de otros servicios sanitarios cuando no sabemos atender a nuestros pacientes con el cuidado necesario, esta negligente gestión debe acabar ya y poner soluciones detalladas para el buen trato a los pacientes, con los recursos humanos y materiales necesarios", insiste.

Y remata afirmando que "nuestra sanidad pública debe curar pero sobre todo cuidar y lo que está ocurriendo en la atención sanitaria, especialmente en Urgencias, no puede normalizarse ni silenciarse".

MALA PREVISIÓN.

Otra de las cuestiones que afecta "a la mala calidad del servicio se encuentra en que las citas de continuidad de medicina especializada no se están dando con la previsión habitual, generándose retrasos en la atención que, en muchas ocasiones, derivan en que algunos pacientes crónicos tengan que acudir a urgencias para aclarar su situación médica, ocasionando a su vez una mayor carga asistencial".

"Esta situación se está agravando en los últimos meses debido a diferentes factores, como los necesarios paros puntuales para la petición de mejoras en los derechos laborales del personal y las jubilaciones, traslados que no están siendo sustituidos por la Consejería y fallos en la aplicación móvil de Rioja Salud", finalizan desde el PR+Riojan@s.