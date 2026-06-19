El PR+Riojan@s critica "la falta de transparencia con la que el alcalde de Cervera del Río Alhama adjudica contratos"

LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojanos) critica "la falta de transparencia del alcalde de Cervera del Río Alhama en la gestión de las contrataciones del Ayuntamiento". La formación riojanista señala que, concretamente, se dificultó el acceso a la oposición al contrato de la compra de mobiliario de la biblioteca "y solo se pidió un presupuesto cuando lo habitual es solicitar tres".

Este tipo de acciones "lo único que hacen es generar sospechas, más aún cuando se da la circunstancia de que la adquisición de mobiliario para la biblioteca fue adjudicada a un amigo, o excompañero de partido, o como dice el alcalde 'a un conocido', por un importe cercano a los 15.000 euros, lo que, como mínimo, es poco ético", indica la presidenta del PR+Riojan@s, Rita Beltrán Muro.

Para la regionalista esta forma de adjudicar contratos a empresas gestionadas por amigos o excompañeros de partido, "sin la oportuna transparencia, sin informes de necesidad previos y sin, presuntamente, no haber solicitado más que un presupuesto y dificultando el acceso a la oposición, suena un tanto irregular".

De hecho, este tipo de contratos menores deben tramitarse mediante un procedimiento específico para garantizar la legalidad y evitar un posible conflicto de intereses o la nulidad del contrato tal y como estipula la legislación, que exige a los órganos de contratación prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses, así como abstenerse en los casos en los que exista 'amistad íntima o enemistad manifiesta' con cualquiera de los interesados, o tener interés personal en el asunto.

En este caso y dada la relación existente, los órganos de contratación debieron procurar la mayor concurrencia posible.

Los concejales riojanistas en la localidad "no obtuvieron respuesta al registrar una instancia para solicitar este expediente, teniendo que personarse en las oficinas municipales en varias ocasiones, además tuvieron que registrar otra instancia e, incluso, debiendo llamar al teléfono del alcalde para tratar de obtener información. Esto evidencia la obstaculización para poder fiscalizar al equipo de gobierno por parte de la oposición".

Además, la contratación se hizo a una empresa con sede en Nájera, como afirmaban nuestros ediles en Cervera, Jesús Ladrón y Néstor Alfaro, aunque la firma también disponga de tienda en Logroño, argumento utilizado por el edil popular "para despistar por la amistad que les une al alcalde y a este empresario del mueble, cuyas tiendas se encuentran muy lejos de Cervera".

Desde el PR+Riojan@s indican que, si el regidor "fuera más sensato y honesto, teniendo una relación personal con el empresario, debería haberse apartado de todo el proceso de adjudicación y aprobación del gasto del contrato menor".

Para el PR+Riojan@s "las normativas son para todos y las administraciones deben ser pulcras y transparentes, por eso es imprescindible que cualquier gobierno, también los del Partido Popular y especialmente el alcalde de Cervera, las respeten y den un cambio radical a la gestión de la contratación pública, con el fin del amiguismo y un respeto escrupuloso a la ciudadanía en la gestión de los recursos públicos".