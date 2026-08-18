PR+Riojan@s lamenta la "falta de previsión y compromiso de Arcéiz" que deja a Calahorra sin festejos taurinos en fiestas

Plaza de toros de Calahorra - PR RIOJANOS

LOGROÑO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) lamenta que las próximas fiestas patronales de Calahorra vayan a celebrarse sin la actividad taurina que tradicionalmente ha formado parte de estos días y considera que "esta situación evidencia una falta de previsión, planificación y compromiso por parte del Ayuntamiento, ante unas obras cuya ejecución y posibles afecciones se conocían desde hace tiempo".

Las obras de reforma de la Plaza de Toros llegaron a anunciarse inicialmente para septiembre de 2024, posteriormente se manejaron nuevos plazos que permitieron mantener la feria de 2025 y, finalmente, los trabajos han terminado coincidiendo con agosto de 2026.

El portavoz del PR+Riojan@s en Calahorra, Carlos del Río, señala que la formación no cuestiona la necesidad de reformar la instalación porque "estamos de acuerdo con que Calahorra merece una Plaza de Toros segura, accesible, renovada y con futuro que permita recuperar la actividad taurina de primer nivel". Sin embargo, "reprochamos a Mónica Arceiz que, mientras desde su partido hace gala de la defensa de la cultura taurina, como alcaldesa ningunee a la afición de Calahorra y la Ribera con una actuación que era conocida desde hace tiempo. Como siempre, hace mal las cosas y deja a la ciudad sin alternativas para mantener una parte importante de nuestras fiestas".

Cabe recordar que durante las fiestas se concentran tradicionalmente más de veinte horas de actividad en la Plaza de Toros, entre capeas, espectáculos tipo 'Grand Prix', recortadores, festejos menores, novilladas, rejones, corridas y otras actividades. Del Río destaca que "estamos hablando de prácticamente un día completo de nuestras fiestas y de gran interés para las miles de personas que pasan por la plaza. Son muchas actividades que generan ambiente en la ciudad y que son una tradición en Calahorra".

ALTERNATIVAS AL ALCANCE DEL CONSISTORIO

Los regionalistas señalan que el equipo de Arcéiz "sabía de alternativas asumibles por el Ayuntamiento para evitar llegar a esta situación, entre ellas la posibilidad de alquilar durante aproximadamente una semana una plaza de toros portátil, con capacidad cercana a los 3.000 espectadores y un coste aproximado de 15.000 euros".

La formación riojanista "considera difícil de comprender que, en el contexto de una actuación que moviliza varios millones de euros para transformar la Plaza de Toros, a sabiendas que no se iba a poder utilizar este verano, no se contemplara disponer de una cantidad comparativamente pequeña que hubiera permitido mantener, aunque fuera de forma adaptada y provisional, parte de la programación taurina de las fiestas".

Con el programa de fiestas ya publicado, "no se trata de seguir improvisando a pocos días de las fiestas, como acostumbra el PP de Calahorra con todo, sino cuestionarse por qué no se tomaron decisiones cuando había tiempo para hacerlo a sabiendas de que se estaba realizando obras y de que los retrasos eran conocidos". Del Río exige al Ayuntamiento que "desde ya" se pongan manos a la obra para que en 2027 haya espectáculos taurinos "si no es en la plaza de Toros, en un lugar alternativo".

Por eso, consideran que se debe trabajar en los dos escenarios posibles: con la plaza de Toros terminada no habría ningún problema pero, si por cualquier causa, no es posible utilizarla se contemple la opción de disponer de una alternativa.

El secretario general del PR+Riojan@s, Iván Herrero, subraya que esta posición va más allá de una feria concreta y "responde a la defensa de las costumbres, el patrimonio y las tradiciones de los municipios riojanos" porque "modernizar nuestras instalaciones, mejorar la seguridad y adaptar nuestros espacios a las necesidades actuales es necesario pero no por ello debemos renunciar a aquello que forma parte de nuestra historia".

Para la formación, las fiestas patronales son también una expresión de la identidad y costumbres de una ciudad y de una región, que se han transmitido durante generaciones, por lo que consideran fundamental que las administraciones trabajen para garantizar su continuidad. Porque "las tradiciones no se mantienen únicamente diciendo que son importantes, hay que mantenerlas cuidándolas, planificándolas y haciendo lo necesario para que puedan continuar generación tras generación", concluye Herrero.

Mientras tanto, cada vez más calagurritanos se muestran disgustados "con la incompetencia e inoperancia" de la alcaldesa popular, Mónica Arcéiz, y, especialmente, de "tener que aguantar sus discursos partidistas, electoralistas, vacíos, fingidos y carentes de toda lógica en eventos que no se prestan a ello, como la reciente inauguración de la nueva sede del Club Taurino".

En este sentido, desde el PR+Riojan@s han reconocido públicamente "el gran trabajo que está realizando el presidente del Club Taurino de Calahorra, Miguel García, junto a su junta directiva, ya que desde su llegada a la presidencia de dicho club ha conseguido entusiasmar a la afición taurina de la zona".