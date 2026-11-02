PR+Riojan@s lamenta que la travesía de Cervera sigue con "graves deficiencias" pese a la millonaria inversión de reforma

El secretario general del PR+, Iván Herrero, y los concejales regionalistas Néstor Alfaro y Jesús Ladrón, en Cervera del Río Alhama - PR+RIOJANOS

LOGROÑO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+ Riojan@s) ha lamentado el estado de la travesía de Cervera del Río Alhama tras las obras de reurbanización y mejora acometidas en la LR-284. La actuación "supuso una inversión pública superior a los 2 millones de euros y dos años después de su finalización, continúa presentando importantes deficiencias".

En una reunión entre el secretario general del PR+Riojan@s, Iván Herrero, y los concejales regionalistas Néstor Alfaro y Jesús Ladrón, han abordado la situación de esta carretera LR-284, de titularidad regional. Entre las principales deficiencias detectadas, están los problemas de alcantarillado, que provocan acumulaciones de agua e inundaciones cuando se producen lluvias, así como la preocupante situación de la cuesta del Rollo, donde se producen vertidos directos de aguas fecales al cauce del río, con las consiguientes molestias y posibles consecuencias medioambientales.

Los ediles consideran urgente una inspección técnica de la red de saneamiento, y reclaman explicaciones públicas sobre los vertidos, la determinación de las responsabilidades que correspondan y un calendario concreto de reparaciones que permita solucionar definitivamente las deficiencias detectadas.

"No se trata únicamente de anunciar cuánto dinero se invierte, sino de analizar cómo se invierte, porque cada euro público debe servir para mejorar nuestros municipios", indica el secretario general regionalista.

Herrero considera "incomprensible" que los vecinos sigan sufriendo estos problemas y apunta que "las inversiones, como esta de 2,2 millones de euros, deben servir para mejorar la vida de las personas y no para generar nuevas dificultades". Insiste en que "Cervera merece infraestructuras de calidad y soluciones definitivas".

Por su parte, Néstor Alfaro ha cuestionado "la falta de seguimiento y supervisión" por parte del Ayuntamiento y de la Dirección de Infraestructuras. "No es normal que, dos años después de finalizar las obras, sigamos padeciendo estas deficiencias, y que ni el alcalde ni el Gobierno municipal, ni el Gobierno regional, expliquen qué controles se realizaron y por qué todavía no se han solucionado estos problemas".

Alfaro ha subrayado que "Cervera necesita un Ayuntamiento pendiente de sus vecinos, que supervise las inversiones y que actúe cuando las cosas no funcionan, en vez de optar por parches provisionales o mirar hacia otro lado".