PR+Riojan@s propone dos nuevos aparcamientos gratuitos en los solares entre Vasconia y Padre Lucas de Calahorra

LOGROÑO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PR+Riojan@s de Calahorra propone habilitar dos nuevos aparcamientos públicos gratuitos que palien la dificultad para aparcar en la ciudad bimilenaria. Desde el PR indican que Calahorra lleva años sufriendo" un importante déficit de plazas de estacionamiento, una situación que se verá agravada con la desaparición de las aproximadamente 230 plazas gratuitas en superficie del conocido como solar de El Silo, donde está prevista la construcción de nuevas viviendas".

Desde la formación riojanista siempre se ha defendido la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes y las familias de Calahorra. Sin embargo, "entendemos que el crecimiento de la ciudad debe ir acompañado de una planificación que garantice también los servicios públicos necesarios para mantener la calidad de vida de los calagurritanos", indica Iván Herrero Sanz, secretario general del PR+Riojan@s.

"Tal y como ya advertimos cuando el equipo de Gobierno decidió vender el solar de El Silo, Calahorra iba a necesitar buscar alternativas que compensaran la pérdida de espacios destinados a servicios públicos", apunta Herrero.

Para paliar esta situación, el PR+Riojan@s propone que el Ayuntamiento estudie la viabilidad de habilitar dos nuevos aparcamientos públicos gratuitos en los solares interiores de las manzanas de viviendas situadas entre las calles Vasconia y Padre Lucas.

Esta iniciativa plantea compatibilizar el interés general con el respeto a los vecinos, delimitando mediante un cerramiento la franja correspondiente a los jardines o espacios de uso de las viviendas y destinando el resto de la superficie a un aparcamiento ordenado, con acceso desde la vía pública, señalización horizontal, iluminación, arbolado y todas las garantías de seguridad.

"Respetando plenamente la privacidad de las viviendas y delimitando sus zonas de uso, es posible habilitar alrededor de 60 plazas de aparcamiento gratuitas mediante una actuación sencilla, de coste contenido y con un importante beneficio para vecinos, comerciantes y visitantes", explica el portavoz del PR+Riojan@s en Calahorra, Carlos del Río.

"Los calagurritanos llevan demasiado tiempo sufriendo la falta de aparcamiento gratuito. Mientras unos se limitan a reconocer el problema, nosotros queremos aportar soluciones concretas, realistas y pensadas para mejorar el día a día de los vecinos", subraya Del Río.

Además, existen ejemplos cercanos que demuestran que este tipo de actuaciones pueden integrarse perfectamente en entornos residenciales. Desde hace años, en Arnedo el interior de una manzana de viviendas se utiliza como zona de aparcamiento, constituyendo un modelo que demuestra que este tipo de soluciones pueden ser compatibles con el uso residencial cuando existe una adecuada planificación.

En este sentido, Herrero apunta que "Calahorra necesita una oposición que no solo denuncie los problemas, sino que también presente soluciones. Esa es la forma de hacer política que defendemos desde el PR+Riojan@s: recorrer los barrios, escuchar a los vecinos y transformar sus necesidades en propuestas concretas para mejorar la ciudad".

Por todo ello, el PR+ Riojan@s solicita al Ayuntamiento que encargue a los servicios técnicos municipales un estudio de viabilidad urbanística y técnica sobre esta propuesta y, en caso de resultar favorable, impulse las actuaciones necesarias para habilitar estos dos nuevos aparcamientos públicos gratuitos, ofreciendo una solución real a uno de los problemas que más preocupa actualmente a los calagurritanos.