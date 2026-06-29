El PR+Riojan@s propone la renovación integral de las calles Puente y Cueva de Autol - PR RIOJANOS

LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PR+Riojan@s, a través de su portavoz en Autol, Basilio Herce Mondragón, ha presentado una propuesta para la renovación integral de la calle Puente y Cueva, situada en el casco antiguo del municipio, solicitando que esta actuación quede recogida en los próximos Presupuestos municipales.

Tras visitar la zona junto al secretario general del PR+Riojan@s, Iván Herrero Sanz, la formación regionalista ha podido comprobar el deterioro que presenta esta vía, tanto en el estado del pavimento como en la imagen general del entorno, una situación que consideran impropia de una de las calles que forman parte del casco histórico de Autol.

Para el Partido Riojano (PR+ Riojan@s), la conservación del casco antiguo del municipio "debe ser una prioridad, no solo por su valor patrimonial e histórico, sino también porque constituye un espacio de convivencia para numerosos vecinos y una parte fundamental de la identidad del municipio".

Herce indica que "Autol necesita inversiones que permitan conservar su esencia, mejorar la seguridad y ofrecer una imagen cuidada de nuestro pueblo, especialmente de su casco antiguo, porque cuanto antes se actúe menor será el deterioro a futuro".

La propuesta del PR+Riojan@s contempla una actuación integral que incluya la reparación y acondicionamiento de muros y elementos urbanos deteriorados, respetando la estética tradicional del casco antiguo, así como la renovación completa del pavimento de la calle con la actualización de todas las instalaciones incluidas en ella.

En este sentido, "se deben incluir la sustitución y modernización de las redes de abastecimiento y saneamiento en aquellos tramos en los que sea necesario y la renovación del alumbrado público mediante tecnología LED, de mayor eficiencia energética". Además, "se debe aprovechar para mejorar la accesibilidad, facilitando el tránsito de personas mayores y con movilidad reducida, y embellecer el entorno para poner en valor una de las calles con mayor carácter histórico del municipio".

"Los presupuestos municipales deben servir para resolver los problemas reales de los vecinos. Invertir en el casco antiguo no es un gasto, sino una inversión en patrimonio, seguridad, calidad de vida y futuro para Autol", ha indicado Herrero.

El PR+Riojan@s espera que el Gobierno municipal atienda esta propuesta largamente esperada por los vecinos y se siga avanzando en la actualización, conservación y revitalización del casco histórico de Autol.

Además, si no se hace ahora, la formación regionalista incluirá esta acción en su próximo programa electoral en base a su compromiso de seguir presentando iniciativas útiles, realistas y consensuadas que contribuyan a mejorar todos los barrios del municipio y a preservar el patrimonio urbano para las generaciones presentes y futuras.